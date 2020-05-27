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Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года доработают с учетом ситуации с COVID-19

27.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года доработают с учетом ситуации с COVID-19

Условия реализации совместных проектов и возможности развития сотрудничества Беларуси и ООН обсудили сегодня заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и членами страновой команды ООН в Беларуси. Переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В партнерстве с агентствами ООН в стране сформирована и эффективно функционирует национальная архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития, организованы значимые международные и национальные мероприятия. С участием экспертов ООН, совета по устойчивому развитию, парламентской и партнерской групп по ЦУР велась работа над проектом Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года. «Она сформирована, но в силу сложившейся ситуации, существующих сегодня в мире вызовов отдельные направления необходимо будет доработать», — подчеркнул вице-спикер.

На переговорах речь также шла о новом совместном проекте по поддержке усилий Беларуси в национализации и локализации ЦУР. «Важно, что он будет направлен на решение актуальных задач — поддержку национальной системы достижения ЦУР, организацию дальнейшей работы по сбору и обработке статистических данных, будет учитывать региональные аспекты», — сказал национальный координатор по достижению ЦУР.

Стороны подвели итоги взаимодействия Беларуси и ООН по вопросам достижения ЦУР. «Мы ценим возможность нашего сотрудничества и благодарны за проекты, направленные на поддержку реализации ЦУР в Беларуси», — отметил Анатолий Исаченко.

Иоанна Казана-Вишневецкий обратила внимание на то, что реализованные с Беларусью совместные проекты являются уникальным примером взаимодействия в сфере поддержки архитектуры по достижению ЦУР на национальном уровне. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжать совместную работу», — заявила она.

В свою очередь постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева добавила, что новый проект, который планируется запустить с Беларусью, позволяет отвечать на нужды, возникшие в связи с эпидемиологической ситуацией. «ПРООН привлекает дополнительные средства на борьбу с пандемией, работает с рядом министерств Беларуси. Принимаются меры по реагированию на социально-экономические последствия эпидемиологической ситуации, привлечению новых технологий, развитию волонтерского движения, работы с Белорусским обществом Красного креста, нашими партнерами, в том числе из России», — перечислила она.

В целом Александра Соловьева констатировала, что результаты по достижению ЦУР в Беларуси ощутимы и значимы, они позитивно оцениваются международным сообществом.

https://www.belta.by/

 
 
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Условия реализации совместных проектов и возможности развития сотрудничества Беларуси и ООН обсудили сегодня заместитель председателя Совета Республики,...
 
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