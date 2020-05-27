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Совет ЕС утвердил визовое соглашение с Беларусью
27.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Страны-члены Европейского союза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС.
«Сегодня Совет принял два решения – о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью», – говорится в сообщении.
Это означает, что процедуры ратификации обоих соглашений между ЕС и Беларусью были успешно завершены.
В законную силу соглашения должны вступить в первый день второго месяца после обмена сторон документами, подтверждающими ратификацию. Ожидается, что это будет 1 июля 2020 года.
Стоимость Шенгенских виз для белорусов сократится с 80 до 35 евро.
Напомним, соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе. Белорусский парламент ратифицировал соглашение в начале апреля. Европарламент проголосовал за принятие соглашений 13 мая.
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Страны-члены Европейского союза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС.
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