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Совет ЕС утвердил визовое соглашение с Беларусью

27.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Страны-члены Европейского союза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС.

«Сегодня Совет принял два решения – о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью», – говорится в сообщении.

Это означает, что процедуры ратификации обоих соглашений между ЕС и Беларусью были успешно завершены.

В законную силу соглашения должны вступить в первый день второго месяца после обмена сторон документами, подтверждающими ратификацию. Ожидается, что это будет 1 июля 2020 года.

Стоимость Шенгенских виз для белорусов сократится с 80 до 35 евро.

Напомним, соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе. Белорусский парламент ратифицировал соглашение в начале апреля. Европарламент проголосовал за принятие соглашений 13 мая.

 
 
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Страны-члены Европейского союза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС.
 
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