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БЖД назначила дополнительные поезда между Минском и Брестом

27.05.2020 18:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда между Минском и Брестом в выходные дни, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

БЖД назначила дополнительные поезда между Минском и Брестом

С 29 мая назначен поезд межрегиональных линий экономкласса №690/681 Брест - Минск - Брест. Отправление из Бреста в 14.30, прибытие в Минск в 18.27. Из Минска поезд отправится в 20.16 и прибудет в Брест в 00.15. Поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям, за исключением 3 июля 2020 года. На эту дату он будет отменен и назначен на 2 июля.

С 31 мая по воскресеньям будет курсировать поезд межрегиональных линий экономкласса №667/646 Минск - Брест - Минск. Из столицы он отправится в 11.44 и прибудет в Брест в 16.16. Обратное отправление из Бреста - в 17.28, прибытие в Минск - в 22.18.

Более подробную информацию о расписании движения дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также в контакт-центре БЖД по телефону 105.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда между Минском и Брестом в выходные дни, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. С 29 мая назначен поезд...
 
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