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Смолевичская «Виктория» провела спарринг с мужской командой СДЮШОР-Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Команды, выступающие в чемпионате страны по хоккею на траве, продолжают подготовку к стартующему на следующей неделе национальному первенству.
Сегодня в столице гостила смолевичская «Виктория», которая провела спарринг с мужской командой СДЮШОР-Минск. Обладательницы серебра предыдущего чемпионата были сильнее со счётом 4:2. В ближайшие дни «Виктория» планирует провести еще один товарищеский поединок.
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Команды, выступающие в чемпионате страны по хоккею на траве, продолжают подготовку к стартующему на следующей неделе национальному первенству. Сегодня в столице...
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