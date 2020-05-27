Смолевичская «Виктория» провела спарринг с мужской командой СДЮШОР-Минск

Источник материала: ОНТ

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Команды, выступающие в чемпионате страны по хоккею на траве, продолжают подготовку к стартующему на следующей неделе национальному первенству.

Сегодня в столице гостила смолевичская «Виктория», которая провела спарринг с мужской командой СДЮШОР-Минск. Обладательницы серебра предыдущего чемпионата были сильнее со счётом 4:2. В ближайшие дни «Виктория» планирует провести еще один товарищеский поединок.

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