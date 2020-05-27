1 июня в Международный день защиты детей в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» пройдет акция “Каждой детке по Несвижской конфетке!”. Всех юных посетителей в этот день ожидают сладкие сюрпризы – конфеты с фирменным логотипом.
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Каждой детке по несвижской конфетке!
27.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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1 июня в Международный день защиты детей в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» пройдет акция “Каждой детке по Несвижской конфетке!”....
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