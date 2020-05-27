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Каждой детке по несвижской конфетке!

27.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Каждой детке по несвижской конфетке!

1 июня в Международный день защиты детей в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» пройдет акция “Каждой детке по Несвижской конфетке!”. Всех юных посетителей в этот день ожидают сладкие сюрпризы – конфеты с фирменным логотипом. 

 


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  1 июня в Международный день защиты детей в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» пройдет акция “Каждой детке по Несвижской конфетке!”....
 
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