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Вышел пострелять в пенсионеров. Происшествие в Калинковичском районе

27.05.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вышел пострелять в пенсионеров. Происшествие в Калинковичском районе

Калинковичский район. В срочном порядке в деревню Шарейки из Гомеля прибыл спецназ. Двое местных жителей-пенсионеров вечером обратились в милицию. Их 44-летний пьяный односельчанин ходил по деревне с ружьём и угрожал пожилым людям расстрелом.

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Куда более вооружённые спецназовцы быстро скрутили подозреваемого. Обошлось без стрельбы. Потом у задержанного изъяли арсенал. Незарегистрированное охотничье ружьё с патронами и пару пневматических пистолетов. 

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Калинковичский район. В срочном порядке в деревню Шарейки из Гомеля прибыл спецназ. Двое местных жителей-пенсионеров вечером обратились в милицию. Их 44-летний...
 
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