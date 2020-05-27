Вышел пострелять в пенсионеров. Происшествие в Калинковичском районе

Источник материала: ОНТ

Калинковичский район. В срочном порядке в деревню Шарейки из Гомеля прибыл спецназ. Двое местных жителей-пенсионеров вечером обратились в милицию. Их 44-летний пьяный односельчанин ходил по деревне с ружьём и угрожал пожилым людям расстрелом.

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Куда более вооружённые спецназовцы быстро скрутили подозреваемого. Обошлось без стрельбы. Потом у задержанного изъяли арсенал. Незарегистрированное охотничье ружьё с патронами и пару пневматических пистолетов.

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