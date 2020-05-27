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Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Беларусью

27.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет ЕС одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля 2020 года, сообщает «Интерфакс».

«Беларусь будет уведомлена о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления», – пояснили в Совете.

Соглашения упрощают процедуру получения визы для граждан Беларуси. Стоимость визы снизится до 35 евро. Новые правила будут распространяться на краткосрочные поездки (не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода).

Соглашение о реадмиссии, подчеркнули в Совете, гарантирует полное соблюдение прав человека и других обязательств по международным договорам.

Напомним, Беларусь и Евросоюз подписали соглашения в январе 2020 года. Этому предшествовала пятилетняя подготовка.



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Предполагается, что соглашение начнет действовать с 1 июля 2020 года.
 
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