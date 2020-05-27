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Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Беларусью
27.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совет ЕС одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля 2020 года, сообщает
Соглашения упрощают процедуру получения визы для граждан Беларуси. Стоимость визы снизится до 35 евро. Новые
Соглашение о реадмиссии, подчеркнули в Совете, гарантирует полное соблюдение прав человека и других обязательств по международным договорам.
Напомним, Беларусь и Евросоюз подписали соглашения в январе 2020 года. Этому предшествовала пятилетняя подготовка.
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Предполагается, что соглашение начнет действовать с 1 июля 2020 года.
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