Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет ЕС одобрил соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. Ожидается, что они вступят в силу 1 июля 2020 года, сообщает «Интерфакс» .

«Беларусь будет уведомлена о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления», – пояснили в Совете.

Соглашения упрощают процедуру получения визы для граждан Беларуси. Стоимость визы снизится до 35 евро. Новые правила будут распространяться на краткосрочные поездки (не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода).

Соглашение о реадмиссии, подчеркнули в Совете, гарантирует полное соблюдение прав человека и других обязательств по международным договорам.

Напомним, Беларусь и Евросоюз подписали соглашения в январе 2020 года. Этому предшествовала пятилетняя подготовка.