На «Восточном обходе» легковушка снесла осветительную опору

Источник материала: Tut.by

На Восточном обходе авто врезалось в осветительную опору, сообщает паблик «ЧП Гомель».



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло днем 27 мая. На закруглении дороги водитель легковушки не справился с управлением и врезался в осветительную опору — она потянула за собой другую, и обе рухнули на проезжую часть.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

В результате движение в сторону Хатаевича было некоторое время полностью парализовано. Несмотря на значительные повреждения у авто, водитель не получил серьезных травм.