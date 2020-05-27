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На «Восточном обходе» легковушка снесла осветительную опору
Источник материала: Tut.by
На Восточном обходе авто врезалось в осветительную опору,
ДТП произошло днем 27 мая. На закруглении дороги водитель легковушки не справился с управлением и врезался в осветительную опору — она потянула за собой другую, и обе рухнули на проезжую часть.
В результате движение в сторону Хатаевича было некоторое время полностью парализовано. Несмотря на значительные повреждения у авто, водитель не получил серьезных травм.
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Несмотря на значительные повреждения у авто, водитель не получил серьезных травм.
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