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На «Восточном обходе» легковушка снесла осветительную опору

27.05.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Восточном обходе авто врезалось в осветительную опору, сообщает паблик «ЧП Гомель».


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло днем 27 мая. На закруглении дороги водитель легковушки не справился с управлением и врезался в осветительную опору — она потянула за собой другую, и обе рухнули на проезжую часть.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

В результате движение в сторону Хатаевича было некоторое время полностью парализовано. Несмотря на значительные повреждения у авто, водитель не получил серьезных травм.

 
Теги: Гомель
 
 
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Несмотря на значительные повреждения у авто, водитель не получил серьезных травм.
 
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