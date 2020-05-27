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Своя «Аллея выпускников» появится у каждой школы Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественные мероприятия по вручению дипломов выпускникам Минской области пройдут 10 и 11 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Формат и время проведения мероприятия определяют на месте вместе с детьми, родителями и руководителями учебных заведений. Но меры безопасности и социального дистанцирования будут соблюдены.
В общей сложности более 7000 учеников одиннадцатых классов прощаются со школьной партой в 2020 году. Более 650 из них претендуют на медали.
Кроме того, последний звонок прозвенит для 13 тысяч девятиклассников области, около 700 из них получат сертификат с отличием.
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия по вручению дипломов выпускникам Минской области пройдут 10 и 11 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Формат...
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