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"Бумажные СМИ умирают, а сайты лишь продлевает их агонию"

27.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликованы результаты анонимного опроса редакторов районок

"Бумажные СМИ умирают, а сайты лишь продлевает их агонию"
Представители региональных госизданий не видят четких бизнес-моделей применительно к своим медиа, а также жалуются на дефицит профессиональных кадров и материальных ресурсов. Такие результаты анонимного опроса представителей региональных государственных СМИ.


Доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики журфака БГУ Александр Градюшко опубликовал на сайте mediana.by результаты анонимного анкетирования руководителей и сотруд­ников государственных региональных СМИ, проведенного 11 марта 2020 г. на семинаре «Цифровизация региональных СМИ от сайта до со­циальных сетей: проблемы и решения» в Минске. В анкетировании приняли участие 18 журналистов из таких изданий, как «Асiповiцкi край»,«Витебские вести», «Гомельская праўда», «Гродзенская праўда»«Жыццё Палесся», «Івацэвіцкі веснік», «Лунінецкія навіны»«Маладзечанская газета»«Нарачанская зара»,«Новополоцк сегодня»«Раён­ны веснік» и др.

Участники опроса сообщили, что четких представлений о бизнес-модели в интернете у государственных региональных изданий пока не сложилось. Баннерная реклама как основной способ монетизации будет актуальна в ближайшие 2-3 г. для 94 % респондентов. 38 % будут делать ставку на контекстную рекламу. Столько же респондентов готовы развивать нативные проекты.

Выяснилось, что введение платного доступа к материалам сайта не планирует почти никто. В 66,6 % случаев ответ на соответствующий во­прос был отрицательным. Все остальные участники исследования пока не определились или же затруднились ответить.

Как известно, платный доступ к контенту является важным способом монетизации медиа за ру­бежом. В этой связи показателен тот факт, что в целом за 2019 г. общий разовый тираж региональной прессы Беларуси уменьшился по всем об­ластям в среднем на 4,1 %, подписной тираж — на 3,7 %.

Вот ответы на открытый вопрос о неотложных изменениях в струтктуре редакции: «ввести дополнитель­ного специалиста, который будет работать с социальными сетями», «создать видеоотдел, оборудовать отдельное помещение для интервью», «научить жур листов писать без советской манеры», «создать отдел для работы на сайте, чтобы в нем было 2-3 журналиста». Участники исследования выступают за расширение цифровых компетенций твор­ческих работников и увеличение числа людей, которые бы занимались интернет-журналистикой.

Последний вопрос в анкете был сформулирован так: «перечислите наиболее актуальные проблемы региональной журналистики. Видите ли вы положительные тенденции в развитии местной прессы сегодня?». Получены, в частности, следующие ответы:

«ограниченные финансы, плохая техника, отсутствие SMM-специалистов и кадров в регионе, бу­мажные СМИ умирают, а сайт лишь продлевает их агонию», «мало ана­литиков, сложно взять комментарий по проблеме», «дефицит кадров и их низкая подготовка», «в регионах (особенно маленьких) нет журнали­стов, а тем, что есть, не платят за материалы на сайте», «спад подписки (падает тираж)», «мало аналитиков, сложно взять комментарий по про­блеме».


"В целом результаты исследования подтвердили ключевую тенден­цию в современной журналистике, которая проявляется в усилении многофункциональности и многоплатформенности журналистского труда, его технологизации. Установлено, что в условиях снижения тира­жей эффективная модель монетизации цифровых проектов пока что не создана. Исследование свидетельствует, что цифровизация стремитель­но трансформирует как само понятие местных СМИ, так и их функции и ценности для локального сообщества," — отмечает автор исследования Александр Градюшко.
 
Теги: Минск
 
 
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Опубликованы результаты анонимного опроса редакторов районок
 
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