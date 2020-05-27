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В центре Минска открытым пламенем горел автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Кирова открытым пламенем горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О происшествии сотрудникам МЧС сообщили очевидцы. Возгорание было оперативно ликвидировано. Обошлось без пострадавших.
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Новости Беларуси. На улице Кирова открытым пламенем горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О происшествии сотрудникам МЧС...
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