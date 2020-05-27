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Подведены итоги интернет-проекта «#История#Память#Будущее.by». Среди победителей представители Вороновского района.

27.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Подведены итоги интернет-проекта «#История#Память#Будущее.by». Среди победителей представители Вороновского района.

В области осуществлен масштабный, содержательный интерактивный проект с использованием информационных ресурсов и технологий, организаторами которого выступили ГУО «Гродненский областной институт развития образования», ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово» и УО «Гродненский колледж техники, технологий и дизайна».

В течение 4-х месяцев работа над интернет-проектом «#История#Память#Будущее.by», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединила более 600 учащихся и педагогов школ, гимназий, колледжей и профессиональных лицеев, сообщается на сайте главного управления образования облисполкома.

По итогам проекта на сайте «#История#Память#Будущее.by» размещено 478 исследовательских и творческих работ, которые могут быть использованы педагогами на уроках и во внеурочной деятельности.

Спасибо всем участникам проекта за активную работу на площадках, за проявленные энтузиазм, эрудицию, научный и творческий подход, технические умения!

ИТОГИ интернет-проекта «#История#Память#Будущее.by»

Согласно приказу главного управления образования Гродненского облисполкома:

1. Признать победителями интернет-проекта «#История#Память#Будущее.by» по сумме баллов участия во всех номинациях и наградить дипломами и ценными подарками:
1.1.среди учреждений общего среднего образования:

Дипломом 1 степени:

  • команду «Правнуки Победы» Кореличского района, руководитель Бакей Зоя Аркадьевна, учитель ГУО «Средняя школа № 1 г.п.Кореличи» – 166 баллов;
  • команду «Беларусь непокоренная» Ленинского района г. Гродно, руководитель Барановский Дмитрий Николаевич, учитель ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» – 164 балла;
  • команду «Нашчадкі Гродзеншчыны» Гродненского района, руководитель Шандроха Марина Ивановна, заведующий отделом по спорту, туризму и краеведению ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и молодежи» – 162 балла;

Дипломом 2 степени:

  • команду «Родынь» Вороновского района, руководитель Черновицкая Жанна Иосифовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Радунская средняя школа» – 149 баллов;
  • команду «Нашчадкі Гедыміна» Лидского района, руководитель Некрашевич Наталия Викторовна, методист УО «Лидский районный центр творчества детей и молодёжи» – 144 балла;
  • команду «Память» Волковысского района, руководители Бушик Ирина Анатольевна, Эльяшевич Павел Павлович, учителя ГУО «Гимназия №1 г. Волковыска» – 142 балла;

Дипломом 3 степени:

команду «Авангард» Вороновского района, руководитель Подгайно Елена Владимировна, учитель ГУО «Вороновская средняя школа» – 132 балла;

1.2.среди учреждений профессионально-технического и среднего специального образования:

Дипломом 1 степени:

  • команда «Т-34» УО «Новогрудский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей», руководитель Гаврош Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно – воспитательной работе – 174 балла;
  • команду «Лидер» УО «Гродненский колледж техники, технологий и дизайна», руководители Ковальчук Екатерина Витальевна, Качан Екатерина Ивановна, преподаватели УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна» – 162 балла;

Дипломом 2 степени:

  • команду «Спадчына» УО «Новогрудский государственный аграрный колледж», руководитель Евдокимова Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно – воспитательной работе, – 159 баллов;
  • команду «Память» УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж коммунального хозяйства», руководитель Католикова Наталья Михайловна, преподаватель, – 150 баллов;

Дипломом 3 степени:

  • команду «Краязнаўцы» УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», руководители Миськевич Нина Яковлевна, Мацкевич Елена Зыгмундовна, преподаватели, — 134 балла;
  • команду «Ветразі памяці» УО «Лидский государственный политехнический профессиональный лицей», руководитель Солодуха Ирина Андреевна, преподаватель, – 133 балла;
  • команду «Победа» УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж», руководитель Астрамович Евгений Зенонович, педагог-организатор, — 130 баллов.

2. Отметить активное участие и качественное представление материалов в номинациях интернет-проекта «#История#Память#Будущее.by» и наградить дипломами 3 степени команды учреждений образования:

  • команду «Багратион» Дятловского района, руководители Бойко Татьяна Ивановна, Старикова Ольга Михайловна, учителя ГУО «Средняя школа №1 г.Дятлово»;
  • команду «Светоч» Зельвенского района, руководитель Кулеш Ольга Леонидовна, учитель УО «Государственная средняя школа №3 г.п. Зельва»;
  • команду «Литвины» Ивьевского района, руководитель Холяво Данута Брониславовна, учитель ГУО «Ивьевская средняя школа»;
  • команду «Спадчына» Ивьевского района, руководитель Волчок Андрей Викторович, учитель ГУО «Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский детский сад-средняя школа»;
  • команду «Наваградскія волаты» Новогрудского района, руководитель Миклаш Елена Романовна, директор УО «Новогрудский районный центр творчества детей и молодежи»;
  • команду «Пламя» Сморгонского района, руководитель Кудаш Наталья Станиславовна, учитель ГУО «Средняя школа № 5 г.Сморгони»;
  • команду «МирОтворцы» УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж», руководитель Петриман Констатин Леонардович, заместитель директора по учебно – воспитательной работе;
  • команду «Катюша» УО «Ивьевский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей», руководитель Гриневский Иван Иванович, преподаватель;
  • команду «Прометей» УО «Берестовицкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей», руководитель Грамович Татьяна Семёновна, преподаватель;
  • команду «Вытокі» УО «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства», руководитель Иванова Яна Владимировна, преподаватель;
  • команду «Боновцы» УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения», руководители Хейлик Светлана Николаевна, преподаватель, Бузмакова Алена Анатольевна, педагог социальный;
  • команду «Юные историки» Гуманитарный колледж УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», руководитель Зданович Елена Францевна, преподаватель;

3. Наградить дипломами 1 степени главного управления образования и подарками отраслевых профессиональных союзов в денежном выражении (с согласия) педагогических работников:

за разработку методического материала, посвященного Дню Памяти жертв Холокоста:

  • Зданович Елену Францевну, преподавателя Гуманитарного колледжа УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» («Хроники Холокоста»);
  • Бузмакову Алену Анатольевну, педагога социального УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения» («Цена и ценность жизни»);
  • Стацевич Наталью Семеновну, преподавателя УО «Новогрудский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» («Здесь даже камни вслух кричат»);
  • Банцевич Наталью Гермагеновну, учителя ГУО «Гимназия №10 г. Гродно» («Холокост. Праведники мира в Гродно»);
  • Габис Франтишку Францевну, педагога дополнительного образования, Василяускайте Татьяну Сигито, учителя ГУО «Радунская средняя школа» Вороновского района («Радунский Холокост: помнить и не забыть»);
  • Басинскую Марию Ивановну, преподавателя УО «Гродненский государственный профессиональный лицей строителей №1» («Украденное детство»);

за методическую разработку интегрированного урока всемирной истории и русской литературы: 

  • Макарову Аллу Владимировну, Врублевскую Татьяну Викторовну, преподавателей УО «Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» («Память о Холокосте – путь к толерантности»).

4. Наградить дипломами главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета за разработку, качественное организационно-методическое и техническое сопровождение интернет-проекта «#История#Память#Будущее.by» и подарками отраслевых профессиональных союзов в денежном выражении (с согласия) педагогических работников учреждений образования Гродненской области:

  • Ващилову Наталью Иосифовну, заведующего информационным отделением УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
  • Волоткевич Карину Леонидовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
  • Кетко Светлану Иосифовну, учителя ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово»;
  • Куриленок Лилию Вацлавовну, методиста ГУО «Гродненский областной институт развития образования»;
  • Радомскую Елену Викентьевну, учителя ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово».

5. Наградить дипломами главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета за техническую поддержку и методическое сопровождение веб-ресурсов интернет-проекта «#История#Память#Будущее.by»:

  • Воронко Людмилу Александровну, преподавателя УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
  • Ковальчук Екатерину Витальевну, преподавателя УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
  • Качан Екатерину Ивановну, преподавателя УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
  • Можейко Елену Анатольевну, преподавателя УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»;
  • Новик Анну Ивановну, преподавателя УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна».

6.Наградить дипломами главного управления образования учащихся УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»:

  • за разработку игрового веб-ресурса «В памяти потомков» Бабуля Андрея, Круковского Артема, Бондаровича Вадима и Федосова Александра;
  • за разработку образовательного веб-ресурса «Календарь Победы» — Новосельскую Юлию и Рожко Егора, учащихся УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна», и руководителя.

edu-grodno.by

 
Теги: Гродно
 
 
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