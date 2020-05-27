Транзитных дальнобойщиков на территории Беларуси будут отслеживать

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время пересечения перевозчиком белорусской границы на грузовик установят навигационную пломбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

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Такое решение было принято с целью принятия дополнительных мер по предотвращению завоза и распространения в стране COVID-19. При этом таможенники смогут временно убирать навигационные пломбы, а потом снова устанавливать их в случае, если нужно провести осмотр фуры. Сведения об этом будут вноситься в базу данных.