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Почему защитные маски опасны для маленьких детей, объяснили врачи

27.05.2020 19:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему защитные маски опасны для маленьких детей, объяснили врачи

Педиатры из Японии призвали родителей не надевать защитные маски детям младше двух лет, сообщает РБК со ссылкой на экспертов Японской ассоциации педиатров.

Специалисты объяснили, что ношение масок маленькими детьми увеличивает у них нагрузку на сердце и риск теплового удара. Эксперты предупредили также, что главная опасность масок для маленьких детей заключается в том, что они могут вызывать асфиксию.

Врачи отметили, что у малышей до двух лет дыхательные пути узкие, поэтому им носить маски опасно. Эти защитные средства затрудняют дыхание и могут спровоцировать приступы удушья.

Они также объяснили, что медицинские маски создают дополнительную нагрузку для сердца, а в жаркую погоду повышают риск теплового удара.

Фото: Aaron Favila / AP

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Педиатры из Японии призвали родителей не надевать защитные маски детям младше двух лет, сообщает РБК со ссылкой на экспертов Японской ассоциации педиатров....
 
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