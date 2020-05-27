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Почему защитные маски опасны для маленьких детей, объяснили врачи
Источник материала: ОНТ
Педиатры из Японии призвали родителей не надевать защитные маски детям младше двух лет,
Специалисты объяснили, что ношение масок маленькими детьми увеличивает у них нагрузку на сердце и риск теплового удара. Эксперты предупредили также, что главная опасность масок для маленьких детей заключается в том, что они могут вызывать асфиксию.
Врачи отметили, что у малышей до двух лет дыхательные пути узкие, поэтому им носить маски опасно. Эти защитные средства затрудняют дыхание и могут спровоцировать приступы удушья.
Они также объяснили, что медицинские маски создают дополнительную нагрузку для сердца, а в жаркую погоду повышают риск теплового удара.
Фото: Aaron Favila / AP
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Педиатры из Японии призвали родителей не надевать защитные маски детям младше двух лет, сообщает РБК со ссылкой на экспертов Японской ассоциации педиатров....
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