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Банки будут уведомлять белорусов об изменениях условий обслуживания карточек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские банки отныне обязаны сообщить клиенту лично об изменениях условий договора обслуживания карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть новости на сайте банка или в СМИ уже недостаточно.
Отныне нужно использовать SMS, push-уведомление, сообщение в мессенджере, словом, максимально повысить вероятность доведения информации непосредственно до держателя карточки. Речь в первую очередь о размерах вознаграждений, взимаемых с клиента.
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Новости Беларуси. Белорусские банки отныне обязаны сообщить клиенту лично об изменениях условий договора обслуживания карточек, сообщили в программе Новости «24...
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