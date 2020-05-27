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Милиция задержала жулика, жертвами которого становились водители такси

27.05.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

За помощью к стражам порядка обратился один из пострадавших. Оперативники выяснили, что автомобилист доставил клиента по указанному адресу. Но тот сообщил, мол, это не конечный пункт. И сейчас пассажиру нужно зайти к знакомому, чтобы забрать долг. Ожидание пообещал оплатить. Но перед этим попросил у шофера 150 рублей. Сумму обещал вернуть после  возвращения от знакомого. Водитель дал клиенту деньги, вот только жулик больше не вернулся. 

Сообщается, что аферисту всего удалось заполучить около 400 рублей. Выручку он потратил на собственные нужды. Сейчас задержанный в ИВС, ранее у него уже были проблемы с законом. 

 
 
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За помощью к стражам порядка обратился один из пострадавших. Оперативники выяснили, что автомобилист доставил клиента по указанному адресу. Но тот сообщил, мол,...
 
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