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Шенген по 35 евро. Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страны-члены Евросоюза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 мая заявление Совета ЕС распространили в Брюсселе. Как сообщалось, ранее соглашение одобрил Европарламент. Теперь стороны должны обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить все юридические процедуры.
Некоторые и вовсе получат его бесплатно, в зависимости от цели поездки. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет. Находиться у нас в стране они смогут в два раза дольше – до 180 дней в году.
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Новости Беларуси. Страны-члены Евросоюза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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