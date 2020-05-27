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Газовый вопрос в ЕАЭС: кто или что мешает странам договориться?

27.05.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Газовый вопрос в ЕАЭС: кто или что мешает странам договориться?

Газовая проблема. К сожалению, действительно именно проблема, потому что во многом именно этот вопрос тормозит интеграцию на постсоветском пространстве. А между тем, как неоднократно говорили лидеры стран, этот вопрос должен в идеале решаться на уровне министров энергетики.

Почему именно газ стал камнем преткновения наших отношений, ведь постулат о единстве рынка энергоносителей был заложен в документы с самого начала?

Вот конкретный кейс. Входная цена российского газа на границе Германии в первом квартале этого года составила 112 долларов за тысячу кубометров. Беларусь платит 127. Такая ситуация – когда Беларусь платит за газ больше, чем Европа – возникла впервые с 2000 года. Как такое вообще стало возможно, что в год 75-летия Победы Германия покупает газ дешевле, чем мы? Аргументы России – мол, это рыночная цена. Но Германия же дальше, чем Беларусь?

С учетом закупленного объема (около 5,2 млрд кубометров за первый квартал этого года) дополнительные расходы составили более 150 миллионов долларов, или 1,1% от ВВП Беларуси.

Какая цена на газ на еврорынке считается нормальной в нынешних условиях, когда рынок нестабилен и некоторые говорят вообще о том, что цены могут уйти в минус?

На недавнем видеосаммите мы увидели, что газовую проблему поднимала не только наша страна, но и Армения. Консенсус искали, но не нашли. А недавно и Киргизия послала запрос о снижении для нее цены со 150 до 100 долларов за тысячу кубометров. Правы ли эксперты, когда говорят, что ЕАЭС как-то незаметно разделился на фракцию энерготорговцев и энергопокупателей?

На каких принципах вообще мы объединялись? Может, нужно было сначала строить энергетический фундамент, как ЕС, который начинался с объединения шести стран по углю и стали? И пока не вышли на единый энергорынок, не было вопросов ни о Шенгене, ни об открытых границах.

Так что же (или кто же) мешает нам договориться и выстроить нормальные, взаимовыгодные отношения? Есть ли выход из газового тупика и тупик ли это? В этих вопросах пробовали разобраться эксперты в студии программы «ОбъективНо»: директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, политический аналитик Пётр Петровский, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а также ректор Института «Кадры индустрии» Министерства промышленности Георгий Гриц. 

Подробности в видео


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Газовая проблема. К сожалению, действительно именно проблема, потому что во многом именно этот вопрос тормозит интеграцию на постсоветском пространстве. А между...
 
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