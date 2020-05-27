Новая схема рассадки пассажиров в поездах БЖД с учетом условий пандемии будет действовать до 1 июля

сообщили в пресс-центре БелЖД. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в пресс-центре БелЖД.





Такой принцип рассадки был введен с 15 апреля для соблюдения пассажирами социальной дистанции в вагонах-купе и плацкарте, а также в вагонах с местами для сидения в целях безопасности граждан и профилактики распространения вирусов. Также благодаря такой схеме рассадки создаются комфортные для пассажиров условия.









Согласно этому решению в купе могут ехать не более трех человек, а в одном отсеке плацкартного вагона — максимум три человека. Тем, гражданам, кто оформляет билеты одним заказом, можно купить три или четыре места в купе, если оно было полностью свободно.





В вагонах с местами для сидения в ряду на два места пассажир будет сидеть у окна. Если ряд предполагает три места, то один человек также будет размещен у окна, а другой — у прохода. Таким образом, средние сиденья останутся свободными.



