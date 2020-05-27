ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новая схема рассадки пассажиров в поездах БЖД с учетом условий пандемии будет действовать до 1 июля

27.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новая схема рассадки с нумерованными местами в поездах БЖД, введенная с учетом эпидемической обстановки, будет действовать до 1 июля.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-центре БелЖД.

Такой принцип рассадки был введен с 15 апреля для соблюдения пассажирами социальной дистанции в вагонах-купе и плацкарте, а также в вагонах с местами для сидения в целях безопасности граждан и профилактики распространения вирусов. Также благодаря такой схеме рассадки создаются комфортные для пассажиров условия.


Согласно этому решению в купе могут ехать не более трех человек, а в одном отсеке плацкартного вагона — максимум три человека. Тем, гражданам, кто оформляет билеты одним заказом, можно купить три или четыре места в купе, если оно было полностью свободно.

В вагонах с местами для сидения в ряду на два места пассажир будет сидеть у окна. Если ряд предполагает три места, то один человек также будет размещен у окна, а другой — у прохода. Таким образом, средние сиденья останутся свободными.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая схема рассадки с нумерованными местами в поездах БЖД, введенная с учетом эпидемической обстановки, будет действовать до 1 июля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Газовый вопрос в ЕАЭС: кто или что мешает странам договориться?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика