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Маск меняет «эльфийское» имя сына

27.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главе Tesla и SpaceX Илону Маску и его жене, канадской певице Граймс, пришлось изменить странное имя их сына X Æ A-12, произносимое как "Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск".

 

Как передают СМИ, об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Под фотографией, которую Граймс опубликовала в понедельник, 25 мая, один из пользователей сети задал ей вопрос: "Вы поменяли имя ребенку, учитывая законы Калифорнии? Есть ли новости о малыше?" На это канадка ответила: "X Æ A-Xii", тем самым раскрыв официальное имя сына.

Певица не уточнила, разрешили ли власти штата внести в документы имя ребенка с лигатурой Æ. Есть вероятность, что новоиспеченных родителей попросят вновь внести коррективы в имя сына.

Маск и Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года. Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени - неизвестная переменная, Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 - американский высотный самолет-разведчик.

Позднее юрист Дэвид Гласс указал, что власти Калифорнии, где родился ребенок, не примут такое имя в официальных документах. По словам специалиста в области семейного права, в штате можно использовать только 26 букв алфавита английского языка в имени.
 
 
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Главе Tesla и SpaceX Илону Маску и его жене, канадской певице Граймс, пришлось изменить странное имя их сына X Æ A-12, произносимое как "Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш...
 
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