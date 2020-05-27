Маск меняет «эльфийское» имя сына









Как передают СМИ, об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.





Под фотографией, которую Граймс опубликовала в понедельник, 25 мая, один из пользователей сети задал ей вопрос: "Вы поменяли имя ребенку, учитывая законы Калифорнии? Есть ли новости о малыше?" На это канадка ответила: "X Æ A-Xii", тем самым раскрыв официальное имя сына.





Певица не уточнила, разрешили ли власти штата внести в документы имя ребенка с лигатурой Æ. Есть вероятность, что новоиспеченных родителей попросят вновь внести коррективы в имя сына.





Маск и Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года. Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени - неизвестная переменная, Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 - американский высотный самолет-разведчик.





Позднее юрист Дэвид Гласс указал, что власти Калифорнии, где родился ребенок, не примут такое имя в официальных документах. По словам специалиста в области семейного права, в штате можно использовать только 26 букв алфавита английского языка в имени.



