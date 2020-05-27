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Контрабандные сигареты нашли польские пограничники в грузовом поезде из Беларуси

27.05.2020 20:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что табак был завернут в черную фольгу и спрятан на платформах нескольких вагонов. Всего было обнаружено более 2 700 пачек, контрабанду оценили в 10 000 долларов. Сотрудники поезда не признали наличие нелегального груза, также неизвестно, кто и когда загрузил контрабанду в поезд. 

 
 
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Сообщается, что табак был завернут в черную фольгу и спрятан на платформах нескольких вагонов. Всего было обнаружено более 2 700 пачек, контрабанду оценили в 10 000...
 
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