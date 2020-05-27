Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контрабандные сигареты нашли польские пограничники в грузовом поезде из Беларуси Сообщается, что табак был завернут в черную фольгу и спрятан на платформах нескольких вагонов. Всего было обнаружено более 2 700 пачек, контрабанду оценили в 10 000...

Сообщается, что табак был завернут в черную фольгу и спрятан на платформах нескольких вагонов. Всего было обнаружено более 2 700 пачек, контрабанду оценили в 10 000 долларов. Сотрудники поезда не признали наличие нелегального груза, также неизвестно, кто и когда загрузил контрабанду в поезд.