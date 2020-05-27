МВД продаёт старенький, изношенный автозак за 4 тысячи долларов

Источник материала: KYKY

Хотите поставить свой фуд-трак на Октябрьской? Нужен дом на колесах? Думаете, что пришло время создать новый арт-объект? Тогда вы точно как следует оцените предложение беларуской милиции: она продает автозак. Налетайте!

Вообще, три автомобиля МАЗ на сайте «Белспецконтракт» ждут любого покупателя. Два из них выпустили в 2006 году. У них больше 160 тысяч километров пробега, а степень износа по 90%.

Еще один вариант чуть моложе, 2010 года рождения. Почти 230 тысяч километров пробега. Степень износа та же. Что за этот экземпляр, что за два предыдущих хотят выручить по 10,1 тысячи рублей, то есть почти четыре тысячи долларов.