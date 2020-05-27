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МВД продаёт старенький, изношенный автозак за 4 тысячи долларов
Источник материала: KYKY>
Хотите поставить свой фуд-трак на Октябрьской? Нужен дом на колесах? Думаете, что пришло время создать новый арт-объект? Тогда вы точно как следует оцените предложение беларуской милиции: она продает автозак. Налетайте!
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Еще один вариант чуть моложе, 2010 года рождения. Почти 230 тысяч километров пробега. Степень износа та же. Что за этот экземпляр, что за два предыдущих хотят выручить по 10,1 тысячи рублей, то есть почти четыре тысячи долларов.
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Хотите поставить свой фуд-трак на Октябрьской? Нужен дом на колесах? Думаете, что пришло время создать новый арт-объект? Тогда вы точно как следует оцените...
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