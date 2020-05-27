|
Электрик открыл стрельбу в здании радиостанции в Таиланде
Источник материала: СТВ
Новости Таиланда. В Таиланде в результате стрельбы в здании радиостанции погибли три человека, в том числе директор, еще один сотрудник получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что преступление было спланировано. После содеянного злоумышленник, дождавшись правоохранителей, добровольно сдался.
Мотивы нападения выясняются. По предварительной информации, причиной мог стать конфликт личного характера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Таиланда. В Таиланде в результате стрельбы в здании радиостанции погибли три человека, в том числе директор, еще один сотрудник получил ранения, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)