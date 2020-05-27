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Видеофакт: песня в исполнении преподавателей гомельской школы "рвёт" сеть. Браво!
Источник материала: Партизан
Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете. Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю пандемию.
Очень позитивное видео записали педагоги гомельской средней школы №30, пишет
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Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете. Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю...
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