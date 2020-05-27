Очень позитивное видео записали педагоги гомельской средней школы №30, пишетУчителя сделали кавер на известную советскую композицию «Ищу тебя» («Всегда быть рядом не могут люди») из фильма «31 июня». Песню исполнили прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном.