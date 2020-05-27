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Видеофакт: песня в исполнении преподавателей гомельской школы "рвёт" сеть. Браво!

27.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете. Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю пандемию.

 
Очень позитивное видео записали педагоги гомельской средней школы №30, пишет kp.by Учителя сделали кавер на известную советскую композицию «Ищу тебя» («Всегда быть рядом не могут люди») из фильма «31 июня». Песню исполнили прекрасно, ведь школа - с музыкальным уклоном.
 
 
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Учителя гомельской школы записали видео, которое набирает популярность в интернете. Педагоги спели известную с советских времен песню, подразумевая нынешнюю...
 
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