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Календарь с Гитлером, Гиммлером и доктором Менгеле вызвал международный скандал

27.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чешское издательство попало под шквал критики после публикации календаря на 2021 год с лидерами Великогерманского рейха.

В него вошли портреты 11 известных нацистов, включая фюрера Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, организатора холокоста Адольфа Эйхмана и доктора Йозефа Менгеле. Об этом пишет The Telegraph.

Публикация календаря вызвала международный скандал. Посол Германии в Чехии Кристоф Исранг заявил, что подобные товары являются неуместными: «Я не могу понять, почему кто-то делает, продает или покупает этот мусор». Посол Израиля в Чехии Дэниэль Мерон осудил сотрудников местного интернет-магазина, признавшись, что он шокирован фактом продажи календаря с портретами нацистских преступников.

Организация, представляющая жертв холокоста, подала заявление о возбуждении уголовного дела, утверждая, что публикация нарушает чешские законы, запрещающие продвижение организаций, которые подавляют права и свободы человека. «Я считаю недопустимым, что даже в год, отмечающий 75-ю годовщину победы над нацизмом, нацистские лидеры законно продвигаются в этой стране», — сказал председатель Фонда жертв холокоста Михал Клима.

Глава МВД Чехии Ян Хамачек также раскритиковал календарь, назвав его безвкусным и аморальным.


Издательство «Наше Войско» (Nase Vojsko), специализирующееся на публикации материалов на военные, исторические и технические темы, выставило скандальный календарь на продажу на своем сайте за 499 крон (около 1 441 рублей). Несмотря на критику, директор издательства Эмерих Дртина (Emerich Drtina) выступил в защиту календаря, сказав, что он не продвигал нацистскую идеологию. «Каждая фигура имеет значение в истории, — считает Дртина. — Мы не хотим быть как при социализме, когда то, что не было разрешено, было вырезано и было запрещено писать. Этически [календарь] был на грани, но я здесь ничего не рекламирую. Все сделано ради выгоды».

МВД Чехии разорвало договор аренды склада с издательством, заявил 26 мая глава ведомства Томаш Петршичек после встречи с послом Израиля, пишет EADaily. Издание отмечает, что скандал привел к пересмотру закона в стране, чтобы подобные случаи не могли безнаказанно повторяться в будущем.

В прошлом издательство «Наше Войско» уже вызывало подобную реакцию из-за продажи кружек с изображениями Гитлера и Гиммлера, но тогда не столкнулось с судебным иском.
 
 
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Чешское издательство попало под шквал критики после публикации календаря на 2021 год с лидерами Великогерманского рейха.
 
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