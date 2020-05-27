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Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

27.05.2020 20:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея разводится со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Никулинского районного суда, куда артистка подала документы на расторжение брака.

По информации источника, дата первого заседания станет известна в ближайшее время. Отмечается, что поскольку певица подала заявление в судебный участок, то существует часть вопросов, связанных с имуществом и алиментами, которая будет решаться с помощью адвокатов.

Ранее сообщалось, что супруги не будут делить недвижимость, поскольку Телегин оставит себе свой особняк, певица – квартиру в Москве, а их общая трехлетняя дочь останется с мамой.

Пара сообщила о своем разрыве в конце 2019-го, к тому моменту Пелагея и Телегин не жили вместе

О расставании пара объявила еще в конце прошлого года, на тот момент супруги не жили вместе уже несколько месяцев.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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Российская певица Пелагея разводится со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Никулинского районного суда,...
 
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