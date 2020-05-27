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Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Источник материала: ОНТ
Российская певица Пелагея разводится со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным,
По информации источника, дата первого заседания станет известна в ближайшее время. Отмечается, что поскольку певица подала заявление в судебный участок, то существует часть вопросов, связанных с имуществом и алиментами, которая будет решаться с помощью адвокатов.
Ранее сообщалось, что супруги не будут делить недвижимость, поскольку Телегин оставит себе свой особняк, певица – квартиру в Москве, а их общая трехлетняя дочь останется с мамой.
Пара сообщила о своем разрыве в конце 2019-го, к тому моменту Пелагея и Телегин не жили вместе
О расставании пара объявила еще в конце прошлого года, на тот момент супруги не жили вместе уже несколько месяцев.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Российская певица Пелагея разводится со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Никулинского районного суда,...
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