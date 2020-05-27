|
У Виктора Бабарико уже более 50 тысяч подписей
Источник материала: Партизан
Его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты.
Виктор Бабарико заявил, что собрал уже более 50 тысяч подписей
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико сообщил, что его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Об этом он заявил во время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)