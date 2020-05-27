У Виктора Бабарико уже более 50 тысяч подписей

Виктор Бабарико заявил, что собрал уже более 50 тысяч подписей

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико сообщил, что его команда собрала более 50 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Об этом он заявил во время