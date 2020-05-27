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Теперь уже точно: шенген за 10 дней и по 35 евро. Совет Европы одобрил соглашения по визам и реадмиссии

27.05.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теперь уже точно: шенген за 10 дней и по 35 евро. Совет Европы одобрил соглашения по визам и реадмиссии

Из Брюсселя пришла новость, которая окончательно закрывает вопрос о стоимости шенгенской визы для Беларуси – €35. Совет Европы одобрил соответствующие соглашения, по которым уже в ближайшее время визы для белорусов будут выдаваться по новым упрощённым правилам и главное – по новой цене.

Это может и формальное, но очень важное решение Совета Европы, в который входит 27 стран Евросоюза и где решения принимаются коллегиально, на основе консенсуса. Это означает, что соглашения с Республикой Беларусь об упрощении визового режима и реадмиссии одобрили все страны Европейского Союза. Соответствующее заявление сегодня появилось на официальном ресурсе Совета Европы. Две недели понадобилось представителям стран ЕС, чтобы формализовать решение, которое приняли депутаты Европейского парламента.

Голосование прошло 13 мая. Из 686 европейских депутатов, принимавших участие в голосовании по визам, 634 высказались «за», то есть абсолютным большинством поставили точку в этом долгом вопросе. Напомним, что с 2014 года ведутся переговоры на эту тему, увязая очень часто в бюрократических процедурах европейских структур, в отличии, например, от Беларуси, где парламент белорусский рассмотрел этот вопрос в приоритетном порядке. Президент Александр Лукашенко также оперативно поставил подпись. Но вот ответ наших партнёров и – финал. От европейской стороны, Хорватии, которая председательствует сейчас в ЕС, сегодняшнее решение прокомментировал Давор Божинович, заместитель премьер-министра. Он в самом начале этого года подписывал соглашение от имени Евросоюза на встрече с министром иностранных дел Беларуси.

Давор Божинович, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Хорватии: «Визовая статистика свидетельствует о растущем значении отношений между Евросоюзом и Беларусью. В 2019 году количество заявлений на получение шенгенской визы в Беларуси достигло почти 650 000. Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между нашими народами и будет способствовать укреплению наших экономических, культурных и научных связей».

Что это всё означает в практическом плане? Сама стоимость с нынешних €80 и предыдущих €60 понижается до €35. Появляется гораздо больше шансов запрашивать и получать визу многократную до пяти лет. Большая категория белорусов – дети, студенты, спортсмены, люди искусства и так далее – смогут рассчитывать вообще на бесплатную выдачу. Также будет меньше документов на подачу и плюс более оперативное их рассмотрение.

И теперь главный вопрос – когда? По правилам уведомление о решении должно быть официально передано белорусской стороне по дипломатическим каналам и вступить в силу в первый день второго месяца после уведомления. Скорей всего, это решение заработает 1 июля.  

Ну, и ждём самого общего открытия шенгенских границ для граждан третьих стран. Ожидается, что это произойдёт 15 июня. То есть все шансы на летний отдых в странах ЕС с визами по новой цене у белорусов всё ещё есть.

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Теги: Новости
 
 
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Из Брюсселя пришла новость, которая окончательно закрывает вопрос о стоимости шенгенской визы для Беларуси – €35. Совет Европы одобрил соответствующие...
 
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