Сюрпризы президентской кампании: «Стоп таракан! Но пасаран!». И тапочки

Такого мнения придерживаются опытные политики.





Президентская гонка продолжает преподносить сюрпризы. 26 мая свою кандидатуру снял лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который внезапно передумал участвовать в выборах после нескольких дней сбора подписей.





В то же время блогер Сергей Тихановский продолжает собирать на свои пикеты сотни людей. В Слуцке он заявил журналистам, что у него уже есть предварительный план на случай, если выборы будут снова сфальсифицированы:





«Люди выйдут каждый в своем городе сначала к избирательным участкам, потом к исполкомам на центральные площади. В каждом областном и районном городе, не говоря о столице».





прокомментировали опытные политики. Сюрпризы президентской кампании UDF.BYопытные политики.

«Протестное движение сейчас выглядит более сильным, чем в предыдущие годы»

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что сомневается в том, что Гайдукевич принял решение о снятии самостоятельно.





«Возможно, конечно, что решение было и его личным – Гайдукевичу могли даваться определенные обещания. Но больше похоже на подсказку со стороны Администрации президента. Решение выглядит продиктованным ситуацией. Думаю, власть сделает все возможное, чтобы избиратели, которые могут проголосовать за нынешнего президента, не отвлекались на другие кандидатуры. А Гайдукевич, в общем-то, выступал на электоральном поле действующего главы государства. Вот и решили расчистить поле для Лукашенко», – сказал Гончарик.





Бывший кандидат в президенты считает, что нынешняя предвыборная кампания существенно отличается от предыдущих.









«Сегодня для Лукашенко ситуация более сложная, чем на прошлых выборах. Если бы существовал честный подсчет голосов, результаты могли быть для него непредсказуемыми», – полагает Гончарик.





Блогер Тихановский, по сути, предлагает людям очередной вариант Площади. Но готовы ли сегодня массы к уличному сценарию?





«Понятно, что Тихановский олицетворяет протестное движение. Сейчас оно выглядит более сильным, чем в предыдущие годы. Но рассуждать о том, сколько людей готово выйти на Площадь, слишком рано – президентская кампания началась только недавно», – сказал Гончарик.

«Сегодня люди еще не готовы выйти на улицу»

Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY отметил, что Гайдукевич мог принять решение о снятии кандидатуры после получения информации из России.





«Внятно Гайдукевич не объяснил, почему так скоро отказался от борьбы. Причины у него могли быть очень разными. Действующие власти могли настоятельно ему порекомендовать снять кандидатуру, т.к. не нуждаются в спарринг-партнерстве. А возможно, Гайдукевич получил важную информацию из России – у его структуры старые связи с партией Жириновского», – не исключает Гриб.





За деятельностью блогера Тихановского он следит с интересом.





«Очевидно, что недовольных сегодня очень много. И это понятно: 26 лет правления одного человека не могли пройти бесследно, он почти всем надоел. Но это еще не значит, что все недовольные готовы выйти на улицу. Сегодня, на мой взгляд, люди еще к этому не готовы. Но до выборов еще два месяца, за это время их настроения еще могут измениться – предпосылок к улучшению их жизни не наблюдается», – отметил бывший председатель Верховного Совета.





Гриб рассказал об одном из моментов, которые его удивляют в текущей предвыборной кампании:





«Руководство страны даже не допускает мысли, что их власть может быть не вечной, что они с нею могут расстаться».



