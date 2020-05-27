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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам о матчах чемпионата Германии: «Мне это не нравится»

28.05.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дидье Дешам поделился мнением о чемпионате Германии. Бундеслига первой из ведущих европейских первенств возобновила сезон.

Фото: Eurosport.ru

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о чемпионате Германии. Бундеслига первой из ведущих европейских первенств возобновила сезон.

— Я наблюдал за Бундеслигой с момента возобновления матчей в Германии, — цитирует Дешама talkSPORT. —  Это определенно похоже на футбол. Я не собираюсь говорить о темпе или интенсивности встреч, но некоторые моменты видятся мне некорректными.

Я вижу людей, играющих со всеми элементами, характерными для футбола — единоборства и подкаты. А потом мы видим на трибунах замаскированных запасных в двух метрах друг от друга. Честно говоря, я ничего не понимаю. Они находятся в одном и том же месте и могут вступить в игру в любой момент. Какая непоследовательность! Мне это не нравится.
 
 
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Дидье Дешам поделился мнением о чемпионате Германии. Бундеслига первой из ведущих европейских первенств возобновила сезон.
 
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