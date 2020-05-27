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Игорь Сергеенко: «Такая работа по переработке Кодекса проводилась в истории Республики Беларусь впервые»

27.05.2020 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 дней на национальном правовом портале длилось общественное обсуждение изменений в Кодекс об административной ответственности. Все желающие могли высказать свои предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот 27 мая обсуждение завершилось. 

В нынешний Кодекс за время его существования внесли около 1400 корректировок. Такая «переменчивость» закона девальвирует уважение к нему.  

Игорь Сергеенко: «Такая работа по переработке Кодекса проводилась в истории Республики Беларусь впервые»

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Потому на высшем уровне было принято решение обновить документ и сразу внести назревшие изменения. Так, при разработке проекта Кодекса скорректировали в целом его структуру, пересмотрели административные взыскания и расширили перечень оснований для освобождения от ответственности. Для этого была создана специальная экспертная группа, в которую вошли руководители госорганов, парламентарии, ученые и практикующие юристы.  

Игорь Сергеенко: «Такая работа по переработке Кодекса проводилась в истории Республики Беларусь впервые»

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:  
Объем работ проведен масштабный: более 5 тысяч листов предложений, более 2 тысяч предложений поступило от граждан. Задействованы были практически все государственные органы, более 50 государственных органов, руководители которых принимали участие в работе межведомственной комиссии.  

Такая работа по переработке Кодекса проводилась в истории Республики Беларусь впервые. Акцент был сделан на совершенствование сегодняшней административной практики с акцентом на профилактическую составляющую, скорректирован перечень государственных органов, которые имеют право составлять протоколы об административной ответственности. Ряд статей административных кодексов будут скорректированы, отдельные статьи, которые практически не применяются, не работают, будут исключены.  

Люди в материале: Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. 10 дней на национальном правовом портале длилось общественное обсуждение изменений в Кодекс об административной ответственности. Все желающие...
 
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