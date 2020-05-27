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Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX – прямая трансляция
Источник материала: ОНТ
Космический корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска стартует к МКС вечером 27 мая из космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.
На его борту – два американских астронавта – Даг Херли и Роберт Бенкен. Они должны отправиться на Международную космическую станцию.
Старт намечен на 20.33 UTC (23.33 по минскому времени).
Смотрите на видео прямую трансляцию запуска корабль Dragon.
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Космический корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска стартует к МКС вечером 27 мая из космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На его борту – два...
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