Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX – прямая трансляция

Источник материала: ОНТ

Космический корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска стартует к МКС вечером 27 мая из космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

На его борту – два американских астронавта – Даг Херли и Роберт Бенкен. Они должны отправиться на Международную космическую станцию.

Старт намечен на 20.33 UTC (23.33 по минскому времени).

Смотрите на видео прямую трансляцию запуска корабль Dragon.





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