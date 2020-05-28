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Уличное искусство со смыслом: новое граффити появилось в Минске

28.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уличное искусство со смыслом: новое граффити появилось в Минске

Традиции белорусов в живописи. Молодежь Минска дала старт масштабной кампании #раЗАм. Искусство уличное, но, как полагается, со смыслом.  


Граффити – на одном из гаражных кооперативов. Длина арт-объекта – более 350 метров, а на его создание ушло сотни баллончиков краски. Здесь и элементы национального орнамента, и традиционные занятия белорусов. Центральное место занимает зубр.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: «Мы хотим сказать, что мы все делаем #раЗАм, вместе, всей страной. Как, например, здесь, на заборе, когда ребята сами решили проявить инициативу. Давайте-ка мы разукрасим, но непросто так это сделаем, а во-первых – согласованно, а во-вторых – вместе». 

Это не первое граффити, которое подарил БРСМ городу. Скоро запуск нового проекта, белорусам предложат обустроить территорию около своих домов. Главное – сделать это вместе! 

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Теги: Минск
 
 
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Традиции белорусов в живописи. Молодежь Минска дала старт масштабной кампании #раЗАм. Искусство уличное, но, как полагается, со смыслом.   Граффити – на одном из...
 
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