|
Уличное искусство со смыслом: новое граффити появилось в Минске
Источник материала: ОНТ
Традиции белорусов в живописи. Молодежь Минска дала старт масштабной кампании #раЗАм. Искусство уличное, но, как полагается, со смыслом.
Граффити – на одном из гаражных кооперативов. Длина арт-объекта – более 350 метров, а на его создание ушло сотни баллончиков краски. Здесь и элементы национального орнамента, и традиционные занятия белорусов. Центральное место занимает зубр.
Это не первое граффити, которое подарил БРСМ городу. Скоро запуск нового проекта, белорусам предложат обустроить территорию около своих домов. Главное – сделать это вместе!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиции белорусов в живописи. Молодежь Минска дала старт масштабной кампании #раЗАм. Искусство уличное, но, как полагается, со смыслом. Граффити – на одном из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)