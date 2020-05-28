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Госстандарт запретил продажу в Беларуси российских детских книг

28.05.2020 06:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Всего за один день Госстандарт запретил продажу в Беларуси 11 наименований детских книг из России. Под запрет в попали и русские народные сказки, и детская энциклопедия, и многие другие книги.

Госстандарт провел массовую проверку детской литературы в результате чего всего за один день вынес 11 предписаний о запрете к реализации на территории Беларуси.

В реестр опасной продукции, например, включены русские народные сказки из серии «З любимых сказки» ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», а также любимые детские классики, рассказы о животных Михаила Пришвина. Кроме того, под запрет попали детские энциклопедии «Животные», «Домашние животные», «Что? Где? Почему?».




Как отмечает Госстандарт, предписания в отношении детских книг из России приняты по причине их несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Речь идет о п.3 ст.8 указанного регламента, где указано, что пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. Именно это нарушение выявлено во всех 11 детских книгах, что и сделало их опасными. Так, например, в детских рассказах Михаила Пришвина кегль основного шрифта был равен 4,0 мм, а минимальный пробел между словами составлял всего 2,8 мм.

 
 
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Всего за один день Госстандарт запретил продажу в Беларуси 11 наименований детских книг из России. Под запрет в попали и русские народные сказки, и детская...
 
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