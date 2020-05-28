Белорусы создали сервис для увеличения продаж с помощью WhatsApp

Источник материала: Tut.by

Белорусы основали стартап iLeadBot, который, по их словам, помогает снижать расходы на привлечение клиентов до десяти раз. Они уже стали официальными техническими партнерами WhatsApp по предоставлению Business API. Основатель проекта рассказал 42.TUT.BY о своем детище более подробно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Yucel Moran / Unsplash

Стартап по привлечению клиентов с помощью чат-бота WhatsApp под названием ileadBot был основан двумя белорусами — Кириллом Судибором и Артемом Бухариным.

— Идея родилась в феврале 2019-го, а полноценный старт реализации начался в июне того же года. Тогда же мы с партнерами открыли компанию, — рассказывает Кирилл. — В данный момент я и мой партнер Артем Бухарин — фаундеры. На стадии идеи к нам присоединились ангельские инвесторы, и в том числе с их помощью мы развиваем этот проект.

В начале этого года в команде проекта появился управляющий — Вадим Лопухов, который также активно участвует в развитии проекта и его продвижении. Сейчас в стартапе пять постоянных сотрудников (плюс бухгалтер на аутсорсе), и еще восемь человек проходят обучение, из которых компания возьмет по окончании к себе двух-трех.

В чем суть? Как поясняет Кирилл, стартап создает инструмент для эффективного привлечения клиентов в любой бизнес на основе чат-ботов в WhatsApp.

— Меня и моих партнеров заинтересовала эта ниша, так как WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире. По официальной статистике на февраль 2020 года, у него более 2 млрд активных пользователей.

Сервис iLeadBot занимается лидогенерацией (поиск потенциальных заказчиков с конкретными контактными данными. — Прим. TUT.BY). Пользователи, заинтересовавшиеся рекламой конкретного продукта, по ссылке попадают к боту в WhatsApp, который дает им первую консультацию и передает их телефонные номера в CRM-систему уже при первом контакте с нашим чат-ботом. То есть это альтернативный инструмент для привлечения и «прогревания» лидов (клиентов, которые зашли на сайт. — Прим. TUT.BY), который позволяет получить большее количество заинтересованных в продукте пользователей без увеличения рекламного бюджета.

В данный момент мы имеем доступ к WhatsApp Business API и являемся единственными официальными партнерами WhatsApp в Беларуси в нашей сфере.

— Каким образом вам это удалось?

— Мы просмотрели всех официальных представителей WhatsApp в мире, которые предоставляют услугу подключения API WhatsApp третьим компаниям, и начали по порядку связываться с каждым. В конце концов мы вышли на тех, кто был готов вести диалог с нами как с небольшой компанией, у которой есть интересный продукт и планы по его развитию.

У нас спросили бизнес-план, запросили определенную информацию о компании, фаундерах, компетенциях в маркетинге и построении команд, планах развития. Мы все предоставили и показали дополнительно, что мы работали с крупными компаниями Беларуси. Благодаря нашему другому бизнесу, агентству Ables.Agency в сфере маркетинга, мы поработали с такими белорусскими компаниями, как «А-100 Девелопмент», «МТБанк», ASBIS и другие, и зарекомендовали себя с хорошей стороны.

Спустя несколько недель общения мы подписали договор и стали официальными партнерами WhatsApp по предоставлению Business API.

Как это работает



Изображение предоставлено Кириллом Судибором

Но как именно работает этот инструмент?

— Нашим заказчикам мы разрабатываем чат-бот «под ключ» и затем даем ссылку, которая похожа на ссылку на сайт. Заказчик вставляет ее в свою рекламу (например, таргетированную) и ведет трафик на этого бота. Кликая по рекламе, лид попадает сразу в аккаунт заказчика в WhatsApp, и бот начинает с ним коммуникацию, — поясняет Кирилл. — Когда к боту попадает потенциальный лид, он выясняет его текущую потребность, отправляя ему сообщения. Пользователь отвечает цифрами — по аналогии с USSD-запросом у мобильных операторов.

Например, человек попадает к боту, и тот пишет: если вам нужна дополнительная информация по продукту, нажмите 1; если вы хотите, чтобы вам перезвонил консультант, нажмите 2; если вы хотите оформить заказ, нажмите 3.

В основе нашего чат-бота — уникальный алгоритм. Он «захватывает» номер телефона клиента уже при первом отправленном сообщении. Эта технология отличает нас от других чат-ботов. Так, чат-боты в Telegram и Viber вынуждены запрашивать номера телефонов у клиентов в процессе коммуникации, поскольку они видят только id пользователя. Это может снизить конверсию инструмента, так как от клиента требуются дополнительные действия. Мы же получаем номер телефона без дополнительных запросов.

Кирилл добавляет, что компания начала делать коммерческие продажи в апреле этого года.

— Первые клиенты пришли к нам из рекламы. Конкретных отзывов пока не было, так как боты только-только начали функционировать и наши клиенты пока только тестируют продукт. Сейчас мы решили не продавать массово, а взять небольшой пул клиентов и провести первое коммерческое тестирование бота. Но, думаю, в ближайшие недели начнем активно продавать.

В данный момент мы работаем на русскоязычный рынок по всему СНГ. Но это только первый этап, так как ближайшие страны, в частности Россия, нам ближе и ментально, и по языку. Сейчас здесь проще протестировать гипотезы и собрать обратную связь от клиентов.

Если говорить в целом о продукте, то мы не хотим останавливаться и концентрироваться только на этих рынках — мы нацелены на мировой рынок. По нашим планам следующим этапом после русскоязычного рынка будет рынок США и Европы.

Кроме того, производство SaaS-решения займет больше времени, чем создание конструктора, в котором мы сейчас собираем бот для наших клиентов. А на данном этапе развития компании нам уже интересно получать какую-то прибыль и обратную связь от рынка.

Протестировать работу бота вживую можно на этом сайте , перейдя по ссылке для тестирования, или написав на почту info@ileadbot.com.