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Воевавшего за сепаратистов на Донбасе белоруса ждет суд

28.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 июня в Витебске начнется суд над 27-летним Виктором Костюковичем, который воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины.




Уроженца агрогородка Крулевщина Докшицкого района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361-3 УК — участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без уполномочия государства.

Судя по переписке с одним из знакомых, Костюкевич оказался в Донецке 1 марта 2018 года. При этом свое участие в конфликте на востоке Украины он объяснял тем, что бежал из России из-за проблем с законом — якобы избил и изнасиловал женщину, да еще и угнал авто такси у фирмы, на которую работал. Однако в базе федерального розыска РФ Виктора Костюковича нет.



Скриншот переписки Виктора Костюковича

Когда Виктор Костюкевич вернулся в Беларусь из Украины неизвестно, судя по фото, размещенному им в одном из аккаунтов в соцсетях, в середине января он еще был на свободе.

Рассматривать дело «солдата удачи» из Крулевщины будут в Витебском областном суде под председательством Дениса Губанова. Судебные заседания пройдут в закрытом формате.
 
Теги: Витебск
 
 
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4 июня в Витебске начнется суд над 27-летним Виктором Костюковичем, который воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины.
 
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