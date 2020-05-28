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Воевавшего за сепаратистов на Донбасе белоруса ждет суд
Источник материала: Партизан
4 июня в Витебске начнется суд над 27-летним Виктором Костюковичем, который воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины.
Уроженца агрогородка Крулевщина Докшицкого района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361-3 УК — участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без уполномочия государства.
Судя по переписке с одним из знакомых, Костюкевич оказался в Донецке 1 марта 2018 года. При этом свое участие в конфликте на востоке Украины он объяснял тем, что бежал из России из-за проблем с законом — якобы избил и изнасиловал женщину, да еще и угнал авто такси у фирмы, на которую работал. Однако в базе федерального розыска РФ Виктора Костюковича нет.
Скриншот переписки Виктора Костюковича
Когда Виктор Костюкевич вернулся в Беларусь из Украины неизвестно, судя по фото, размещенному им в одном из аккаунтов в соцсетях, в середине января он еще был на свободе.
Рассматривать дело «солдата удачи» из Крулевщины будут в Витебском областном суде под председательством Дениса Губанова. Судебные заседания пройдут в закрытом формате.
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4 июня в Витебске начнется суд над 27-летним Виктором Костюковичем, который воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины.
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