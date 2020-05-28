Звания «Человек года-2019» в сфере законности, правопорядка и защиты Отечества был удостоен начальник Пинского пограничного отряда Андрей ВОЛКОВ

Источник материала: Пинский Вестник

Во главе пинских пограничников Андрей Викторович с 2018 года. За это время было сделано немало. Однако он уверяет, что это не совсем его заслуга, а результаты, достигнутые общими усилиями каждого, кто охраняет границу.



Андрей Викторович признается, что его всегда привлекало военное дело — мечтал служить на морфлоте. Но судьба распорядилась иначе. В 1993 году был призван в пограничные войска Республики Беларусь. Срочную службу проходил в Гродненском погранотряде. С пинскими защитниками государственных рубежей познакомился в 2015 году, когда пришел в погран

отряд на должность заместителя начальника, а спустя три года возглавил войсковую часть.



— Моя задача как начальника, в первую очередь, организовать надежную охрану границы. В нынешнем году мы наблюдаем снижение количества нарушений. За год (от 28 мая прошлого года до 28 мая нынешнего) 33 нарушения границы, 555 — режима границы, 24 случая попытки незаконного перевоза грузов. На пограничных заставах и в пунктах пропуска ведутся ремонт, строительство и благоустройство. Организована постоянная работа с населением и местными органами власти. Они оказывают нам немалую помощь, за это хотелось бы выразить им слова благодарности.



— Знаете, привлечь к ответственности можно всегда. Однако мы берем в расчет и значимость нарушений. В некоторых случаях ориентируемся на профилактику. Бывает, забыл пожилой человек паспорт дома, ну не наказывать же его по всей строгости, — отмечает Андрей Викторович. — Наибольшее количество нарушений границы ежегодно приходится на период сбора дикоросов, и, как правило, гражданами соседней Украины.



Проводимая пограничниками работа не осталась незамеченной. И одним из значимых ее результатов стало присвоение начальнику почетного звания «Человек года». Теперь у него и вверенного ему коллектива появился еще один стимул стремиться к большим высотам и никогда не опускать планку.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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