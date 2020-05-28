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Учительница из комиссии: «Поверьте, это не только вас достало»

28.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрей Дмитриев, который претендует на президентский пост, в среду поделился любопытным моментом из Белыничей (Могилевская область), где проходит сбор подписей с его участием.





– К нашему пикету подошла учительница, поставила за меня подпись и потом спросила, имеет ли право подписываться, ведь она – в комиссии, – рассказывает сопредседатель «Говори правду». – Мы, конечно, убедили ее, что имеет полное право и подписываться, и голосовать, за кого пожелает. А также попросили, чтобы она считала голоса избирателей честно. Учительница вздохнула и ответила: «Поверьте, это не только вас достало». И ушла.

В связи с этим претендент в президенты обратился к членам комиссий по всей Беларуси, которые прочитали эту историю:

«Считайте честно, чтобы жизнь вас не доставала и не было стыдно перед собой».

Напомним, среди альтернативных кандидатов в президенты инициативная группа Андрея Дмитриева вторая по величине (после команды Виктора Бабарико) – 2 400 человек.
 
 
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Андрей Дмитриев, который претендует на президентский пост, в среду поделился любопытным моментом из Белыничей (Могилевская область), где проходит сбор подписей с...
 
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