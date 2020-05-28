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Белорусы тратят 8 зарплат, поляки меньше трех: сколько стоит первый год жизни ребенка в разных странах

28.05.2020 09:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Дорогие дети

Весь список покупок был поделен на 7 категорий. Некоторые позиции были отнесены к расширенному списку, т.к. они не являются предметами первой необходимости.

Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды может стоить 585 р. В расширенный набор стоимостью 1019 рублей включены гаджеты, которые могут потребоваться в процессе беременности: подушка для сна, фетальный допплер, «умные» весы.

Сумка в роддом типа «стандарт» со всем необходимым для мамы и ребёнка на время пребывания в роддоме обойдётся в 88 рублей, а «премиум» — в 216 рублей. Такие сумки можно сформировать самостоятельно, собрать на заказ или купить готовые.

Оснащение дома к появлению нового члена семьи потребует ощутимых затрат. Кроватка и её наполнение, пеленальный столик, стул для кормления, качели-шезлонг и многое другое — всё это, в зависимости от предпочтений и возможностей, будет стоить приблизительно 1621 или 3009 рублей.

Не многим дешевле обойдётся транспорт для младенца: коляска 2в1 и автокресло могут стоить 1865 рублей. Если у вас особенные требования к коляске и вы хотели бы добавить к средствам передвижения слинг и эргорюкзак, то стоимость возрастает до 3059 рублей.

Подгузники берут на себя ¾ от стоимости регулярных покупок (средств гигиены). Это изобретение 50-х гг прошлого века облегчает не только жизнь молодых родителей, но и их кошельки. Годовой запас косметики, бытовой химии и подгузников, в зависимости от выбора и финансовых возможностей, будет стоить 1210 или 1482 рублей.

В течение первых шести месяцев жизни младенца ВОЗ рекомендует придерживаться исключительно грудного вскармливания. Следовательно, ввод прикорма начинается с полугода. Несмотря на это, именно расходы на питание за шесть месяцев составляют пятую часть от всей суммы затрат: в 1674 и 2009 рублей обойдётся детское питание общедоступного и премиум сегментов.

Покупая одежду младенцу, родителям часто трудно воздержаться от приобретения дополнительной «милой кофточки» и «сладких ботиночек». И всё же при разумном подходе можно ограничиться суммой 882 рубля, либо поддаться искушению на 1323 рубля за год.

Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор составляют 7925 рублей, а на расширенный — 12117 рублей.

Кто может позволить себе ребёнка?

Согласно данным Белстата среднемесячная заработная плата в первом квартале 2020 г. составляла 993,64 р. после вычета налогов. Получается, чтобы окупить базовый набор потребуется 8 зарплат среднестатистического белоруса.

Для сравнения, в Германии соотношение базового набора к средней оплате труда равно 1,2 заработной платы, в соседних России и Польше — 4,7 и 2,8 зарплаты соответственно. В Украине ситуация иная — 9 среднемесячных зарплат.

Стоит отметить, что в Беларуси предусмотрено единовременное пособие за рождение первого ребёнка. С 1 мая 2020 года размер пособия составляет 2467,8 рубля. Эта сумма покрывает треть от расходов на базовый набор.

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Аналитики Picodi.com подсчитали, сколько могут составить траты, связанные с появлением ребёнка: набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при...
 
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