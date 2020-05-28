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Студия Артемия Лебедева создала новый герб Беларуси: с котом и тракторами

28.05.2020 09:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На сайте студии российского дизайнера Артемия Лебедева появилась новая работа. Команда разработала концепт герба Беларуси – и его центральной фигурой стал кот. Кот, Карл!

Еще здесь можно разглядеть картошку, тракторы и васильки. Слоганами альтернативного беларуского герба стали фразы «Belarus. Country of Meow» («Беларусь. Страна мяу») и «Belarus is Meow» («Беларусь – это мяу»). Для большего понимания идеи авторы сочинили три коротких стихотворения:

  • «Хочется, чтоб было круто? Надоела скукота? Символ мира и уюта – разместить в гербе кота!»;
  • «Васильки гербу дают урожайность и уют, пара тракторов, картошка – чувство сытости немножко, ни войны, ни готики – только мир да котики»;
  • «Что за мысль отражена на гербе на нашем? Мы уютная страна – лапочки и няши!».

 

 
 
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На сайте студии российского дизайнера Артемия Лебедева появилась новая работа. Команда разработала концепт герба Беларуси – и его центральной фигурой стал кот....
 
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