Студия Артемия Лебедева создала новый герб Беларуси: с котом и тракторами

Источник материала: KYKY

На сайте студии российского дизайнера Артемия Лебедева появилась новая работа. Команда разработала концепт герба Беларуси – и его центральной фигурой стал кот. Кот, Карл!

Еще здесь можно разглядеть картошку, тракторы и васильки. Слоганами альтернативного беларуского герба стали фразы «Belarus. Country of Meow» («Беларусь. Страна мяу») и «Belarus is Meow» («Беларусь – это мяу»). Для большего понимания идеи авторы сочинили три коротких стихотворения:

«Хочется, чтоб было круто? Надоела скукота? Символ мира и уюта – разместить в гербе кота!»;

«Васильки гербу дают урожайность и уют, пара тракторов, картошка – чувство сытости немножко, ни войны, ни готики – только мир да котики»;

«Что за мысль отражена на гербе на нашем? Мы уютная страна – лапочки и няши!».