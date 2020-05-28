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Студия Артемия Лебедева создала новый герб Беларуси: с котом и тракторами
Источник материала: KYKY>
На сайте студии российского дизайнера Артемия Лебедева
Еще здесь можно разглядеть картошку, тракторы и васильки. Слоганами альтернативного беларуского герба стали фразы «Belarus. Country of Meow» («Беларусь. Страна мяу») и «Belarus is Meow» («Беларусь – это мяу»). Для большего понимания идеи авторы сочинили три коротких стихотворения:
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На сайте студии российского дизайнера Артемия Лебедева появилась новая работа. Команда разработала концепт герба Беларуси – и его центральной фигурой стал кот....
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