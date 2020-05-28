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Как найти «зону жиросжигания», чтобы похудеть? Вот что говорят исследования
Источник материала: Tut.by
Когда люди хотят сбросить лишний вес, они часто задаются вопросом, как лучше это сделать — и нет недостатка в особых диетах или модных тренировках, чьи авторы утверждают, что знают «секрет похудения». Одна из теорий предполагает, что при нагрузке около 60% от вашего максимального пульса организм попадет в так называемую «зону жиросжигания» — оптимальную для похудения.
Для начала важно немного разобраться с метаболизмом. Даже если мы сидим за столом весь день, нашему телу все равно нужно «топливо» для удовлетворения потребностей в энергии. Но скорость, с которой оно расходуется, и то, сколько его нужно — у каждого человека эти показатели разные. Это
Как правило, тренировки с более низкой интенсивностью — длительная ходьба или легкая пробежка — не требуют от мышц таких усилий, как, например, спринт. Это означает, что количество необходимой организму энергии ниже, и ее источником в основном становятся жиры. При увеличении интенсивности упражнений жир не может метаболизироваться быстрее, чтобы закрыть возросшую потребность в энергии. И организм начинает использовать углеводы. Это означает, что действительно существует интенсивность упражнений, при которых жир — преобладающий источник энергии.
С другой стороны, есть состояние покоя. В нем количество калорий, необходимых телу для функционирования, значительно ниже, поэтому организм в основном расщепляет жир для получения энергии. Это значит, что потенциальная «зона» для метаболизма жира находится между состоянием покоя и тем уровнем интенсивности упражнений, при котором уже углеводы становятся доминирующим источником энергии (с точки зрения процентного вклада в потребность в энергии). Но это широкий диапазон, находящийся между частотой сердечных сокращений от 70 (в покое) до 160 ударов в минуту (во время упражнений умеренной нагрузки — например, езды на велосипеде с постоянной скоростью, когда уже сложно разговаривать).
Проблема с такой широкой зоной в том, что тренирующийся человек необязательно сможет оптимизировать свою способность сжигать жир, потому что с увеличением интенсивности упражнений происходит постепенное изменение баланса жиров и углеводов, которые тело расходует для получения энергии.
Как узнать, в какой момент тело переключится с использования жира на другие виды «топлива» для получения энергии? Один из подходов
Измеряя количество воздуха, которое необходимо человеку, выполняющему различные нагрузки увеличивающейся степени тяжести, физиологи смогли рассчитать, сколько нужно жиров и углеводов, чтобы удовлетворить потребности организма при разных упражнениях. Так называемая «зона жиросжигания»
Другой пункт, который важно учитывать: сколько жира фактически сжигается во время упражнений. Ответ: на удивление мало! Даже в исследованиях со спортсменами участники сжигали в среднем всего лишь
У среднестатистического человека этот показатель еще ниже — от
Какой итог? Хотя тренировки в «зоне жиросжигания» помогут сбросить больше веса, глядя на эти цифры, вы поймете, почему некоторым людям потребуется больше времени, чтобы похудеть с помощью физических упражнений.
Похоже, стоит не концентрироваться на «зоне жиросжигания», а найти для себя комфортную нагрузку — и так оптимизировать ваш режим тренировок для похудения. Быть физически активным в комфортном для вас режиме (обычно это соотносится с низким или умеренным ощущением физической нагрузки, например, 30−60% ваших максимальных усилий) вероятно, улучшит эффективность организма в сжигании жира — и, как следствие, снизит общее его содержание в организме.
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Одна из теорий предполагает, что при нагрузке около 60% от вашего максимального пульса организм попадет в так называемую «зону жиросжигания» - оптимальную для...
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