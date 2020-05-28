С матричными фарами и виртуальными приборами: обновлен кроссовер Mini Countryman

Источник материала: Tut.by

Mini Countryman нынешнего поколения дебютировал без малого 3,5 года назад, поэтому пришло время для планового обновления модели. Между тем модернизация кроссовера, на который в ряду Mini приходится до 30% спроса, оказалась довольно скромной.





От прежних машин обновленные кроссоверы отличаются пересмотренным дизайном бамперов, измененной радиаторной решеткой и другой оптикой — в «базе» фары теперь полностью светодиодная, а за доплату предложены матричные светодиоды. Задние фонари, как у хэтчбеков Mini — с органично интегрированными половинками Union Jack (рисунок британского флага). Появились новые цвета кузова, а еще модернизированные Countryman получили новые колесные диски диаметром от 17 до 19 дюймов.





Самая заметная обновка в интерьере кроссовера — пятидюймовый дисплей виртуальных приборов (но в качестве платной опции), а кожаный многофункциональный руль теперь полагается всем вариантам исполнения Countryman. Усовершенствована и мультимедиа-система с центральным 8,8-дюймовым тачскрином.





Двигатели остались прежними, но при этом стали чище и отвечают новым экологическим нормам Euro 6d. Все бензиновые моторы получили новую систему впрыска, а дизеля (от 116 до 190 л.с.) теперь имеют двухпоточные компрессоры. Базовой версией, как и прежде, остается Mini One Countryman с 1,5-литровой бензиновой турбо-«тройкой» (102 л.с.), у гибридной версии Cooper SE Countryman All4 (220 л.с.) появилась батарея увеличенной емкости, благодаря чему вырос запас электрохода (с 55 до 61 км).





Коробки передач — 6-ступенчатая «механика», 6- и 8-ступенчатый «автомат» и 7-скоростной «робот» DCT с двумя сцеплениями. Что касается топового JCW Countryman с 306-сильной «четверкой» объемом 2 л, то он должен обновиться позже.





Ожидается, что до европейских дилеров обновленный Countryman доберется осенью. Цен в Mini пока не озвучили.