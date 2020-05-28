Какая нужно зарплата, чтобы банк дал в кредит 30 тысяч рублей

от 300 до 100 тыс. BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет;

неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 20 тыс. BYN, поручительство (двое) — от 20 до 100 тыс. BYN; справка о доходах; на выбор; 30 BYN договор поручительства