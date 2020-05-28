Какая нужно зарплата, чтобы банк дал в кредит 30 тысяч рублей

Последние два месяца банки приостанавливают кредитование крупных покупок, таких как авто и недвижимость. FINANCE.TUT.BY узнал, что происходит на рынке «больших» потребительских кредитов с обеспечением и какие суммы будут доступны.
Мы рассматривали кредиты, которые выдаются наличными либо c использованием дебетовой карты. Кредиты для клиентов банков по зарплатный или иным проектам не включены обзор. Ключевой параметр обзора — максимальная сумма кредита не менее 30 тысяч рублей. Ограничения по обеспечению не предусмотрены. Следовательно, среди отобранных предложений будут как кредиты под неустойку, так и кредиты с обеспечением: поручительством, залогом или гарантийным депозитом.
Актуальные предложения представлены в таблице.
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка; срок
Обеспечение; справка о доходах; график погашения
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
от 5 до 45 тыс. BYN; первые 90 дней — 19,9%, далее 26,9%; от 13 до 84 месяцев;
неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; без комиссий
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
от 1 тыс. BYN до 30 тыс. BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды
в пределах платежеспособности; 24,99%; до 3 лет
неустойка, поручительство (до 10 тыс. BYN возможно без); справка о доходах при сумме от 2,5 тыс. BYN; дифференцированный платеж; 25 BYN договор поручительства
Банк Дабрабыт,
На Личное
в пределах платежеспособности; 19,99%; от 6 до 60 месяцев
неустойка до 20 тыс. BYN и до 50 тыс. BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс. BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс. BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; дифференцированный график; без комиссий
БПС-Сбербанк,
Без границ!
от 300 до 100 тыс. BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет
неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 20 тыс. BYN, поручительство (двое) — от 20 до 100 тыс. BYN; справка о доходах; на выбор; 30 BYN договор поручительства
Белинвестбанк,
Личный выбор
в пределах платежеспособности; 14,09% или 24,9%; от 6 до 60 месяцев
неустойка (24,9%) или поручительство (14,09%); справка о доходах; дифференцированный график; без комиссий
Технобанк,
Обыкновенный кредит Лайт
до 30 тыс. BYN; 14,09%; 24 или 48 месяцев
неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 30 тыс. BYN; справка о доходах; аннуитет; 50 BYN договор поручительства
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка; срок; обеспечение; справка о доходах; график погашения
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
от 5 до 45 тыс. BYN; первые 90 дней — 19,9%, далее 26,9%; от 13 до 84 месяцев;
неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; без комиссий
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
от 1 тыс. BYN до 30 тыс. BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев;
неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды
в пределах платежеспособности; 24,99%; до 3 лет;
неустойка, поручительство (до 10 тыс. BYN возможно без); справка о доходах при сумме от 2,5 тыс. BYN; дифференцированный платеж; 25 BYN договор поручительства
Банк Дабрабыт,
На Личное
в пределах платежеспособности; 19,99%; от 6 до 60 месяцев;
неустойка до 20 тыс. BYN и до 50 тыс. BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс. BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс. BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; дифференцированный график; без комиссий
БПС-Сбербанк,
Без границ!
от 300 до 100 тыс. BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет;
неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 20 тыс. BYN, поручительство (двое) — от 20 до 100 тыс. BYN; справка о доходах; на выбор; 30 BYN договор поручительства
Белинвестбанк,
Личный выбор
в пределах платежеспособности; 14,09% или 24,9%; от 6 до 60 месяцев;
неустойка (24,9%) или поручительство (14,09%); справка о доходах; дифференцированный график; без комиссий
Технобанк,
Обыкновенный кредит Лайт
до 30 тыс. BYN; 14,09%; 24 или 48 месяцев;
неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 30 тыс. BYN; справка о доходах; аннуитет; 50 BYN договор поручительства
О ключевых условиях
Процентные ставки по большим потребительским кредитам составили 14,09−26,9% годовых. При этом, под минимальные 14,09% кредитуют только два банка: Технобанк и Белинвестбанк;
Максимальная сумма потребительского кредита не превышает 30−100 тысяч рублей. Самый высокий порог в БПС-Сбербанке;
По некоторым кредитам под поручительство предусмотрены дополнительные комиссии. Плата за заключения договора поручительства составит от 25 до 50 рублей, а в Альфа-Банке будет комиссия за выдачу кредита в размере 3% от суммы;
Среди выбранных кредитов есть как варианты с аннуитетным графиком погашения, так и с дифференцированным. В БПС-Сбербанке можно выбрать график самостоятельно. Напомним, что аннуитетный платеж будет одинаковым каждый месяц, а дифференцированный — со временем уменьшаться.
Какая зарплата нужна, чтобы взять кредит на 30 тысяч
Рассмотрим один из кредитов под самую низкую ставку — «Личный выбор» от Белинвестбанка. Чтобы оформить кредит на 30 тысяч рублей на 5 лет, зарплата должна быть не менее 2200 рублей. Платеж по кредиту в первый месяц составит 858,07 рублей, а переплата за весь срок кредитования 10 490,74 рублей.