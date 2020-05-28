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Какая нужно зарплата, чтобы банк дал в кредит 30 тысяч рублей

28.05.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние два месяца банки приостанавливают кредитование крупных покупок, таких как авто и недвижимость. FINANCE.TUT.BY узнал, что происходит на рынке «больших» потребительских кредитов с обеспечением и какие суммы будут доступны.


Фото: Александра Квиткевич

Мы рассматривали кредиты, которые выдаются наличными либо c использованием дебетовой карты. Кредиты для клиентов банков по зарплатный или иным проектам не включены обзор. Ключевой параметр обзора — максимальная сумма кредита не менее 30 тысяч рублей. Ограничения по обеспечению не предусмотрены. Следовательно, среди отобранных предложений будут как кредиты под неустойку, так и кредиты с обеспечением: поручительством, залогом или гарантийным депозитом.

Актуальные предложения представлены в таблице.

Банк, кредит

Максимальная сумма; ставка; срок

 Обеспечение; справка о доходах; график погашения

Банк ВТБ,

Всё серьёзно

от 5 до 45 тыс. BYN; первые 90 дней — 19,9%, далее 26,9%; от 13 до 84 месяцев;

 неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; без комиссий

Альфа-Банк,

Потребительский кредит

от 1 тыс. BYN до 30 тыс. BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев

неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды

в пределах платежеспособности; 24,99%; до 3 лет

неустойка, поручительство (до 10 тыс. BYN возможно без); справка о доходах при сумме от 2,5 тыс. BYN; дифференцированный платеж; 25 BYN договор поручительства

Банк Дабрабыт,

На Личное

в пределах платежеспособности; 19,99%; от 6 до 60 месяцев

неустойка до 20 тыс. BYN и до 50 тыс. BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс. BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс. BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; дифференцированный график; без комиссий

БПС-Сбербанк,

Без границ!

от 300 до 100 тыс. BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет

неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 20 тыс. BYN, поручительство (двое) — от 20 до 100 тыс. BYN; справка о доходах; на выбор; 30 BYN договор поручительства

Белинвестбанк,

Личный выбор

в пределах платежеспособности; 14,09% или 24,9%; от 6 до 60 месяцев

неустойка (24,9%) или поручительство (14,09%); справка о доходах; дифференцированный график; без комиссий

Технобанк,

Обыкновенный кредит Лайт

до 30 тыс. BYN; 14,09%; 24 или 48 месяцев

неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 30 тыс. BYN; справка о доходах; аннуитет; 50 BYN договор поручительства

Банк, кредит

Максимальная сумма; ставка; срок; обеспечение; справка о доходах; график погашения

Банк ВТБ,

Всё серьёзно

от 5 до 45 тыс. BYN; первые 90 дней — 19,9%, далее 26,9%; от 13 до 84 месяцев;

неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; без комиссий

Альфа-Банк,

Потребительский кредит

от 1 тыс. BYN до 30 тыс. BYN; 14−23,9% по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев;

неустойка; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; аннуитет; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды

в пределах платежеспособности; 24,99%; до 3 лет;

неустойка, поручительство (до 10 тыс. BYN возможно без); справка о доходах при сумме от 2,5 тыс. BYN; дифференцированный платеж; 25 BYN договор поручительства

Банк Дабрабыт,

На Личное

в пределах платежеспособности; 19,99%; от 6 до 60 месяцев;

неустойка до 20 тыс. BYN и до 50 тыс. BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс. BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс. BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN; дифференцированный график; без комиссий

БПС-Сбербанк,

Без границ!

от 300 до 100 тыс. BYN; 23,9%; от 1 года до 7 лет;

неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 20 тыс. BYN, поручительство (двое) — от 20 до 100 тыс. BYN; справка о доходах; на выбор; 30 BYN договор поручительства

Белинвестбанк,

Личный выбор

в пределах платежеспособности; 14,09% или 24,9%; от 6 до 60 месяцев;

неустойка (24,9%) или поручительство (14,09%); справка о доходах; дифференцированный график; без комиссий

Технобанк,

Обыкновенный кредит Лайт

до 30 тыс. BYN; 14,09%; 24 или 48 месяцев;

неустойка до 15 тыс. BYN, поручительство — от 15 до 30 тыс. BYN; справка о доходах; аннуитет; 50 BYN договор поручительства

О ключевых условиях

  • Процентные ставки по большим потребительским кредитам составили 14,09−26,9% годовых. При этом, под минимальные 14,09% кредитуют только два банка: Технобанк и Белинвестбанк;
  • Максимальная сумма потребительского кредита не превышает 30−100 тысяч рублей. Самый высокий порог в БПС-Сбербанке;
  • Белинвестбанк, Белагропромбанк и Банк Дабрабыт не ограничиваю сумму кредита. В этих случаях сумма будет зависеть от кредитоспособности заявителя и предоставленного обеспечения;
  • Потребительские кредиты под поручительство оформляются на срок от 6 до 84 месяцев. В течение 7 лет можно погашать кредит БПС-Сбербанка и Банка ВТБ;
  • При сумме кредита до 15−20 тысяч рублей может быть достаточно неустойки. При больших суммах понадобится поручительство одного или двух физлиц;
  • Относительно небольшие суммы — до 2,5−10 тысяч рублей, можно кзять в кредит без справки о доходах. Например, в Банке ВТБ, Банке Дабрабыт или Альфа-Банке;
  • По некоторым кредитам под поручительство предусмотрены дополнительные комиссии. Плата за заключения договора поручительства составит от 25 до 50 рублей, а в Альфа-Банке будет комиссия за выдачу кредита в размере 3% от суммы;
  • Среди выбранных кредитов есть как варианты с аннуитетным графиком погашения, так и с дифференцированным. В БПС-Сбербанке можно выбрать график самостоятельно. Напомним, что аннуитетный платеж будет одинаковым каждый месяц, а дифференцированный — со временем уменьшаться.

Какая зарплата нужна, чтобы взять кредит на 30 тысяч

Рассмотрим один из кредитов под самую низкую ставку — «Личный выбор» от Белинвестбанка. Чтобы оформить кредит на 30 тысяч рублей на 5 лет, зарплата должна быть не менее 2200 рублей. Платеж по кредиту в первый месяц составит 858,07 рублей, а переплата за весь срок кредитования 10 490,74 рублей.

 
 
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FINANCE.TUT.BY узнал, что происходит на рынке «больших» потребительских кредитов с обеспечением и какие суммы будут доступны.
 
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