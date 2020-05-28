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Госсекретарь США заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

28.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причина - в новом законе о безопасности Гонконга, который хочет принять Пекин



Госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая. Это может иметь далеко идущие последствия для торговли между США и Гонконгом, сообщает ВВС.

"Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным по отношению к Китаю, учитывая факты с места событий", - написал Помпео в Twitter. "Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга", - добавил он.

До сих пор США предоставляли Гонконгу особый статус в соответствии с законодательством США, которое было принято в 1997 году, когда Великобритания передавала Гонконг под контроль Китая. Особый статус дает Гонконгу выгодные условия торговли.

Каждый год госсекретарь должен подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию от материкового Китая. Если этого не происходит, Конгресс США может отменить специальный торговый статус Гонконга, и тогда в плане торговли или в других отношениях он будет рассматриваться так же, как материковый Китай.


Пекин хочет ввести в Гонконге новый закон о безопасности, согласно которому будут запрещены призывы к независимости, иностранное вмешательство и все действия, направленные на свержение центрального правительства. Китай заявляет, что необходимо бороться с насильственными протестами, которые происходят в Гонконге.

Сегодня Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и арестовала сотни людей в центральном деловом районе города, где 27 мая около тысячи человек вышли на протест против возможного принятия законопроекта, криминализирующего "неуважение" к национальному гимну Китая.
 
 
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Причина - в новом законе о безопасности Гонконга, который хочет принять Пекин
 
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