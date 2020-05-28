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Биржа в Санкт-Петербурге остановила платежи белорусским поставщикам топлива

28.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с 25 мая остановила платежи в адрес белорусских поставщиков нефтепродуктов по договорам, заключенным в период с 18 мая, в связи введением правительством РФ временного запрета на импорт топлива, сообщила биржа.

Биржа в Санкт-Петербурге остановила платежи белорусским поставщикам топлива
“Признано возникновение чрезвычайной ситуации при проведении операций в отношении договоров... на поставку товаров, произведенных на территории Республики Беларусь. Из клирингового пула исключены обязательства, возникшие из соответствующих договоров, заключенных в период с 18 по 25 мая 2020 года”, - говорится в письменном комментарии СПбМТСБ на запрос Reuters.

В пресс-службе СПбМТСБ пояснили, что по уже заключенным и оплаченным биржевым сделкам с белорусскими поставщиками должно быть поставлено 42.120 тонн нефтепродуктов на сумму 1,71 миллиарда рублей.

С учетом того, что поставок из Белоруссии по контрактам, заключенным на СПбМТСБ с начала прошлой недели, не будет, в отгрузке останутся оформленные до 18 мая объемы.

По информации трейдеров, с момента оплаты биржевого контракта до появления цистерн с белорусским топливом на пограничных станциях двух стран проходит в среднем две недели. Таким образом, за период до 2 июня большая часть уже оформленных к отгрузке из Белоруссии партий топлива должна успеть пересечь российскую границу.

Россия запретила импорт нефтепродуктов со 2 июня. Постановление правительства РФ от 22 мая о запрете до 1 октября ввоза на российскую территорию автобензина, дизтоплива, авиакеросина, судового топлива и дизельных фракций было опубликовано 25 мая. На ввезенные, но не растаможенные грузы, запрет не распространяется.

Согласно расчетам Reuters, основанным на статистике СПбМТСБ, с 18 по 25 мая были совершены сделки на покупку 34.800 тонн белорусских нефтепродуктов на сумму 1,529 миллиарда рублей.

Указанный объем топлива российским покупателям теперь придется приобретать на внутреннем рынке, что обеспечит дополнительный спрос в условиях ограниченного предложения.

По словам источника в отрасли, биржа с прошлой недели начала накапливать в клиринге денежные средства по контрактам на поставку топлива из Беларуси.

“Обычно деньги от покупателей через клиринговую компанию сразу перечисляли белорусской стороне, а в последнее время пятидневный буфер ввели - специально стали удерживать”, - рассказал один из трейдеров на бирже.

Он уточнил, что в апреле, после появления сведений о намерении РФ ввести запрет на импорт, СПбМТСБ и белорусская сторона достигли договоренности о том, что в случае введения запрета Минск полностью вернет деньги за объемы, которые не успеют пересечь границу, а биржа не станет выставлять штрафы за неисполнение обязательств.

В концерне Белнефтехим сообщили, что поставки в РФ приобретенных ранее объемов топлив будут продолжаться до 2 июня, когда начнет действовать запрет на ввоз топлива в РФ.

“Все, что успеют поставить до 2 июня, будет поставлено, за то, что не успеют, (покупатели) получат деньги обратно”, - уточнил представитель концерна.

Он добавил, что остановка платежей по биржевым контрактам за прошлую неделю не стала неожиданностью, поскольку оформлялись и отгружались только оплаченные объемы.

Белнефтехим не видит проблем в связи с запретом поставок топлива в РФ.

“Удельный вес поставок (в РФ) относительно общего экспорта (из Белоруссии) незначителен. То, что не успеют поставить, можно будет безболезненно перенаправить на другие рынки. Это не будет сколько-нибудь критическим болезненным для нас” - заявил представитель концерна.

Продажи на СПбМТСБ автобензинов и дизтоплива производства НПЗ Беларуси после длительного перерыва возобновились в апреле текущего года, когда российский рынок стал премиальным.

За период с начала апреля по 25 мая включительно в ходе торгов на СПбМТСБ, по данным биржи, было реализовано около 185.000 тонн нефтепродуктов производства НПЗ Беларуси на сумму 7,2 миллиарда рублей. В том числе 92.520 тонн автобензина на 3,8 миллиарда рублей, дизельного топлива - 49.500 тонн на 2,2 миллиарда рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с 25 мая остановила платежи в адрес белорусских поставщиков нефтепродуктов по договорам,...
 
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