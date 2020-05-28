В 2020 году ожидается рекородное снижение выбросов СО2 в атмосферу

Источник материала: ОНТ

Тем временем, из-за пандемии в этом году ожидается рекордное сокращение загрязнения атмосферы. По прогнозам, выбросы углекислого газа снизятся более чем на две с половиной гигатонны.

В результате карантинных мер произошло падение глобального спроса на нефть. По данным специалистов Международного энергетического агентства, следствием этого стало сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение загрязнений. Примерно в 6 раз по сравнению с 2009 годом, когда мировая экономика переживала финансовый кризис.

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