ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В 2020 году ожидается рекородное снижение выбросов СО2 в атмосферу

28.05.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В 2020 году ожидается рекородное снижение выбросов СО2 в атмосферу

Тем временем, из-за пандемии в этом году ожидается рекордное сокращение загрязнения атмосферы. По прогнозам, выбросы углекислого газа снизятся более чем на две с половиной гигатонны. 

В результате карантинных мер произошло падение глобального спроса на нефть. По данным специалистов Международного энергетического агентства, следствием этого стало сильнейшее в индустриальной истории человечества сокращение загрязнений. Примерно в 6 раз по сравнению с 2009 годом, когда мировая экономика переживала финансовый кризис. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем, из-за пандемии в этом году ожидается рекордное сокращение загрязнения атмосферы. По прогнозам, выбросы углекислого газа снизятся более чем на две с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Май - это обещание счастья». Если вам нужен был текст про то, что все будет хорошо, вот он
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика