ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Модернизирован большой лифтбек BMW шестой серии Gran Turismo

28.05.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три года назад в ряду BMW появился большой семейный лифтбек шестой серии с приставкой Gran Turismo, и вот баварцы представили модернизированный вариант «пятидверки» — машина обновилась одновременно с родственной пятой серией.


Из примет рестайлинга «шестерки» Gran Turismo — укрупненные «ноздри» решетки радиатора, уменьшенные фары (уже в «базе» они светодиодные с матричной технологией, за доплату доступны лазерные), переработанные бамперы и трапециевидные выхлопные патрубки у всех версий. Появились новые цвета кузова и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски (опция — 19- и 20-дюймовые).


В стандартной комплектации шестой серии — виртуальные приборы и новая мультимедиа-система с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и функцией обновления «по воздуху». Пересмотрен набор отделочных материалов.


За доплату — четырехзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, аудиосистема объемного звучания Bowers & Wilkins, развлекательная система для седоков заднего ряда, система активного рулевого управления и адаптивная подвеска с активным контролем кренов. Доступны и новые системы помощи водителю, включая круиз-контроль с функцией возврата на полосу движения и ассистента заднего хода.


На европейском рынке обновленная «шестерка» будет доступна с четырех- и шестицилиндровыми моторами — это бензиновые двигатели 2.0 (258 л.с.) и 3.0 (333 л.с.), а также три дизеля с двухступенчатым турбонаддувом мощностью от 190 до 340 л.с. Все они работают в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и 48-вольтовой «мягкогибридной» системой.


Производство обновленной шестой серии Gran Turismo начнется на заводе BMW в Дингольфинге в июле, тогда же ожидаются и поставки первых машин европейским клиентам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году в ряду BMW появился большой семейный лифтбек шестой серии с приставкой Gran Turismo, и вот баварцы представили модернизированный вариант «пятидверки».
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший советник Путина: На выборах в Беларуси сюрпризы будут, но мы не будем о них знать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика