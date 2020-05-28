Модернизирован большой лифтбек BMW шестой серии Gran Turismo

Источник материала: Tut.by

Три года назад в ряду BMW появился большой семейный лифтбек шестой серии с приставкой Gran Turismo, и вот баварцы представили модернизированный вариант «пятидверки» — машина обновилась одновременно с родственной пятой серией .





Из примет рестайлинга «шестерки» Gran Turismo — укрупненные «ноздри» решетки радиатора, уменьшенные фары (уже в «базе» они светодиодные с матричной технологией, за доплату доступны лазерные), переработанные бамперы и трапециевидные выхлопные патрубки у всех версий. Появились новые цвета кузова и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски (опция — 19- и 20-дюймовые).





В стандартной комплектации шестой серии — виртуальные приборы и новая мультимедиа-система с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и функцией обновления «по воздуху». Пересмотрен набор отделочных материалов.





За доплату — четырехзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша, аудиосистема объемного звучания Bowers & Wilkins, развлекательная система для седоков заднего ряда, система активного рулевого управления и адаптивная подвеска с активным контролем кренов. Доступны и новые системы помощи водителю, включая круиз-контроль с функцией возврата на полосу движения и ассистента заднего хода.





На европейском рынке обновленная «шестерка» будет доступна с четырех- и шестицилиндровыми моторами — это бензиновые двигатели 2.0 (258 л.с.) и 3.0 (333 л.с.), а также три дизеля с двухступенчатым турбонаддувом мощностью от 190 до 340 л.с. Все они работают в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и 48-вольтовой «мягкогибридной» системой.





Производство обновленной шестой серии Gran Turismo начнется на заводе BMW в Дингольфинге в июле, тогда же ожидаются и поставки первых машин европейским клиентам.