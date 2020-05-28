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Потерявшихся 19 дней назад туристов нашли с вертолета

28.05.2020 09:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Потерявшихся 19 дней назад туристов нашли с вертолета

На территории национального парка Кахуранги в Новой Зеландии нашли туристов, которые пропали 19 дней назад. О подробностях рассказывает New Zealand Herald.

23-летние Дион Рейнольдс и Джессика О'Коннор отправились в поход по парку Кахуранги 9 мая. Пара вовремя не вернулась, и на их поиски отправили 50 человек: спасателей, полицейских, пожарных и волонтеров. Также в поиске задействовали розыскных собак и беспилотники.

Поиски продолжались 19 дней, пока спасатели не увидели с вертолета дым от костра.

По данным спасателей, туристы заблудились, несколько дней провели без еды и травмировались после падения во время тумана.

Туристы были госпитализированы, но после обследования их отпустили домой.

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На территории национального парка Кахуранги в Новой Зеландии нашли туристов, которые пропали 19 дней назад. О подробностях рассказывает New Zealand Herald. 23-летние Дион...
 
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