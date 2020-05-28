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В Гродно мужчина пытался сдать в банк 1 тыс. евро оказавшуюся 1 тыс. зимбабвийских долларов

28.05.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно мужчина пытался сдать в банк 1 тыс. евро оказавшуюся 1 тыс. зимбабвийских долларовГродно мужчина пытался сдать в банк 1 тыс. евро оказавшуюся 1 тыс. зимбабвийских долларов" class="one-news__figure-img">

В одном из банков Гродно местный житель попытался сдать купюру номиналом в €1 тыс. Однако оказалось, что принесенная им банкнота была совершенно уникальной подделкой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертизс (ГКСЭ) по Гродненской области.

65-летний житель Гродно пришел в банк, чтобы обменять имевшуюся у него валюту. Однако предложенная мужчиной купюра вызвала у сотрудницы банка сомнения в её подлинности. О подозрительной купюре женщина сообщила в милицию, после чего банкноту изъяли в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения экспертизы. 

По её итогам выяснилось, что на самом деле купюра была переделанным билетом Резервного банка Зимбабве, номиналом в 1000 зимбабвийских долларов. «Умельцам» удалось удалить часть первоначальных реквизитов и заменить их надписями и изображениями, выдающими банкноту за евро. 


Как пояснил владелец изъятой банкноты, она досталась ему несколько лет тому назад в наследство от отца. О том, что купюра может быть поддельной мужчина не подозревал. 

По факту обнаружения фальшивки проводится проверка. Как отмечают эксперты, зимбабвийские доллары являются довольно редкой находкой. Так, за последние три года – это второй случай выявления подобной подделки. 

Фото: ГКСЭ

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Теги: Гродно
 
 
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В одном из банков Гродно местный житель попытался сдать купюру номиналом в €1 тыс. Однако оказалось, что принесенная им банкнота была совершенно уникальной...
 
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