|
При проведении земляных работ водитель трактора обнаружил боеприпас
28.05.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение, что вблизи деревни Скарчево при проведении земляных работ водитель трактора обратил внимание на металлический объект, напоминающий боеприпас.
Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
Территорию, где обнаружили взрывоопасный объект, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.
По оценке специалистов, артиллерийский снаряд 122 мм относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.
ОИОС УВД, фото Барановичского РОВД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение, что вблизи деревни Скарчево при проведении земляных работ водитель трактора обратил внимание на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)